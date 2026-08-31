ChatGPT : OpenAI atteint 1 milliard de dollars de revenus publicitaires annualisés

OpenAI a annoncé que son activité publicitaire a atteint un taux de croissance annualisé de 1 milliard de dollars, environ 200 jours après son lancement. L’entreprise d’intelligence artificielle présente ce chiffre comme la preuve de la diversification de son modèle économique, alors qu’elle prépare une entrée en Bourse très attendue.

OpenAI a commencé à afficher des publicités au sein de son chatbot ChatGPT aux États-Unis en février, une décision à la fois très attendue et controversée. Les publicités sont désormais présentes sur ChatGPT dans plusieurs pays, dont la France depuis peu, et sont accessibles dans plus de 40 pays au total. L’entreprise a précisé qu’elle déploi, à compter de ce lundi un accès en libre-service à ces publicités dans plusieurs zones. Cela concerne l’Inde, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Les publicités s’affichent au sein du chatbot pour les abonnés à l’offre ChatGPT Go ainsi que pour les utilisateurs de l’offre gratuite, laquelle représente la grande majorité de la base du milliard d’utilisateurs actifs hebdomadaires d’OpenAI. L’entreprise d’intelligence artificielle dit que ces publicités sont clairement identifiées, qu’elles n’influencent pas les réponses de ChatGPT et que les annonceurs n’ont pas accès aux conversations privées des utilisateurs.

Une diversification qui s’appuie sur plusieurs sources de revenus

OpenAI présente cette activité publicitaire comme un complément à ses autres sources de revenus existantes : ses offres destinées aux entreprises, ses abonnements grand public et l’accès à l’API de ChatGPT facturé à l’usage. L’entreprise fait face à une pression pour justifier sa valorisation de 852 milliards de dollars auprès des investisseurs, dans la perspective d’une introduction en Bourse de grande ampleur.

La publicité en ligne constitue depuis longtemps une source de revenus majeure pour d’autres grandes entreprises technologiques comme Google et Meta. Le virage publicitaire d’OpenAI a toutefois été raillé par son principal concurrent, Anthropic, qui en a fait le sujet central de sa première campagne diffusée pendant le Super Bowl.

Dans son communiqué, OpenAI indique : « Notre prochaine phase de croissance consistera à déployer les publicités de ChatGPT sur davantage de marchés et à lancer de nouveaux formats, objectifs, options d’achat et capacités de mesure ». L’entreprise a ajouté qu’elle explorerait « de nouvelles façons pour les entreprises d’interagir avec les utilisateurs de manière plus native au sein de ChatGPT ».