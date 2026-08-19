ChatGPT va afficher des pubs en France dès la semaine prochaine

OpenAI annonce que ChatGPT va afficher des publicités en France et dans 30 autres pays européens à partir du 24 août. D’autres régions du monde, dont les États-Unis, ont déjà le droit à des pubs dans leurs conversations.

Bientôt des publicités sur ChatGPT en Europe

Les publicités sur ChatGPT concernent les utilisateurs gratuits et ceux avec l’abonnement Go, à savoir l’offre la moins chère à 8 €/mois qui permet essentiellement d’avoir des limites supplémentaires par rapport à la version gratuite.

« Les publicités contribuent à faire avancer notre mission visant à démocratiser l’accès à la meilleure IA qui soit, en permettant un accès gratuit ou à moindre coût à ChatGPT. Comme sur nos marchés actuels, les publicités ne s’afficheront qu’aux utilisateurs de la formule gratuite et Go. Les abonnements Plus, Pro et Enterprise resteront quant à eux sans publicité », indique OpenAI sur son blog.

Le placement de publicités sur ChatGPT sera accessible aux annonceurs par l’intermédiaire des agences Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas et Dentsu.

Naturellement, on peut se poser la question du respect de la vie privée. Est-ce que ChatGPT va partager vos conversations avec les annonceurs afin de personnaliser les publicités ? Voici ce qu’indique OpenAI à ce sujet :

Conformément aux principes publicitaires d’OpenAI, nous préservons la confidentialité des conversations vis-à-vis des annonceurs et ne vendons jamais les données de nos clients. Les publicités diffusées dans ChatGPT sont toujours clairement identifiées et distinctes des réponses de ChatGPT, et la publicité n’influence en rien les réponses fournies par ChatGPT. Les utilisateurs ont également la possibilité de contrôler la personnalisation des publicités et des formules payantes sans publicité sont proposées à ceux qui préfèrent ne pas voir de publicités. Notre objectif est simple : les publicités doivent être utiles aux utilisateurs dans la poursuite de leurs objectifs et dans la prise de leurs décisions, tout en étant efficaces pour les entreprises qui font appel à nos services publicitaires.

Pas de pub chez Claude

Qu’en est-il de la concurrence ? Anthropic, qui propose le modèle Claude, avait déjà réagi à l’arrivée des publicités sur ChatGPT lors du lancement dans d’autres pays. Le groupe s’était moqué de la situation et avait assuré que Claude ne proposerait jamais de publicités dans sa version gratuite (ou payante d’ailleurs).

OpenAI a récemment annoncé que ChatGPT et Codex ont dépassé le cap du milliard d’utilisateurs dans le monde.