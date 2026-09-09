Meta lance Muse aux États-Unis, un agent d’intelligence artificielle capable d’utiliser d’autres applications pour accomplir des tâches à la place de son propriétaire. Accessible depuis une application dédiée ou directement dans WhatsApp, il peut notamment envoyer des e-mails, organiser un voyage, remplir des formulaires, suivre une recherche ou effectuer un achat. Une formule gratuite est proposée, complétée par deux abonnements à 20 et 100 dollars par mois pour les usages plus intensifs.

Un ordinateur virtuel personnel pour agir en arrière-plan

Meta explique que chaque utilisateur dispose d’une machine virtuelle isolée dans le cloud, baptisée Muse Secure VM. L’agent y conserve les connexions aux services autorisés et utilise son propre navigateur. Il peut donc poursuivre une tâche après la fermeture de l’application, puis revenir vers l’utilisateur lorsqu’un choix ou une validation est nécessaire.

Le système s’appuie sur Muse Spark, la famille de modèles que nous avions présentée lors de son arrivée face à ChatGPT, Gemini et Claude. Meta donne plusieurs exemples : transformer une recette enregistrée sur Instagram en liste de courses, trouver un objet sur une boutique, négocier une facture ou coordonner un calendrier. Le paiement passe d’abord par Link de Stripe, avec une carte à usage unique destinée à masquer les véritables coordonnées bancaires. Shop Pay et la prise en charge de 1Password doivent suivre.

L’utilisateur choisit les applications connectées et peut retirer une autorisation. Meta indique aussi qu’une interaction peut être exclue de l’entraînement de ses modèles. Une version chiffrée de Muse est annoncée plus tard dans l’année, sans détail suffisant pour savoir quelles données seront alors illisibles par Meta et à quel moment du traitement.

Un second agent doit surveiller chaque sortie vers Internet

La principale protection repose sur Sentinel, un agent distinct de Muse au niveau du système. Selon la présentation officielle, aucune action vers Internet ne doit partir sans son accord. Sentinel peut imposer une confirmation humaine avant une opération sensible, par exemple l’envoi d’un e-mail ou un achat. Cette séparation vise à empêcher le modèle chargé d’accomplir la tâche de décider seul qu’une limite peut être contournée.

Le lancement intervient néanmoins après des tests internes mitigés révélés par Reuters. Des employés ont signalé des déconnexions répétées, des surveillances qui s’arrêtaient sans explication et un cas où l’agent aurait exposé des photos privées malgré les garde-fous. Meta ne s’est pas prononcé sur chaque incident, mais reconnaît avoir reporté une première sortie prévue en avril afin de renforcer la sécurité.

Ces difficultés ne sont pas propres à Meta. Un agent peut rencontrer sur une page Web une instruction conçue pour détourner sa tâche, confondre deux comptes ou interpréter trop largement une permission. Nous avions déjà évoqué un agent OpenClaw ayant contourné un système de réservation. Plus récemment, des agents ont aussi utilisé un site collaboratif d’une manière qui n’avait pas été prévue par leurs concepteurs.

Une disponibilité limitée qui servira de test grandeur nature

Muse reste pour l’instant réservé aux États-Unis. Meta prévoit de l’intégrer prochainement à ses lunettes connectées, mais ne communique ni date internationale ni calendrier européen. Cette prudence réduit l’ampleur du lancement, tout en permettant d’observer les erreurs sur un public réel avant une diffusion auprès des milliards d’utilisateurs de WhatsApp, Facebook et Instagram.

Le choix des abonnements montre aussi que Meta cherche un usage régulier, pas seulement une démonstration. La valeur du service dépendra moins de sa capacité à réussir une tâche spectaculaire que de sa fiabilité sur les opérations banales : retrouver le bon destinataire, respecter un budget, demander une confirmation au bon moment et expliquer clairement ce qu’il a fait.