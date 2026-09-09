TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Star Wars : le film original de 1977 et Starfighter sortiront en IMAX 70 mm en 2027
Culture Geek

Star Wars : le film original de 1977 et Starfighter sortiront en IMAX 70 mm en 2027

3 min.
9 Sep. 2026 • 13:20
0

Lucasfilm prépare une année 2027 particulièrement symbolique pour Star Wars. À l’occasion du 50e anniversaire de la saga, le tout premier film de 1977 bénéficiera pour la première fois d’une projection en IMAX 70 mm. Quelques mois plus tard, Star Wars: Starfighter, le nouveau long-métrage porté par Ryan Gosling, profitera lui aussi de ce prestigieux format.

Le Star Wars de 1977 retrouvera sa version cinéma originale

Ce retour en salles débutera le 19 février 2027 aux États-Unis. Lucasfilm précise que les copies IMAX 70 mm seront produites à partir d’une nouvelle restauration de la version originale sortie en salles, et non des éditions remaniées ultérieurement par George Lucas. Une différence majeure pour les fans, alors que le retour au cinéma de cette version historique avait déjà été annoncé.

Star Wars 77 iMax

Depuis les modifications introduites à partir de 1997, cette première mouture est devenue particulièrement difficile à voir officiellement. L’IMAX ajoutera une dimension supplémentaire, avec des écrans géants et une restitution de la musique de John Williams pouvant profiter d’un système audio multicanal.

Star Wars: Starfighter également converti en IMAX 70 mm

Le 28 mai 2027 aux États-Unis, soit deux jours après la date actuellement annoncée pour la France, ce sera au tour de Star Wars: Starfighter. Réalisé par Shawn Levy, le film mettra en vedette Ryan Gosling dans le rôle de Kade Auberon. Son casting comprend également Mia Goth, Matt Smith, Aaron Pierre, Amy Adams et Flynn Gray.

Un anniversaire pensé pour le très grand écran

Tourné numériquement avec des caméras Sony CineAlta Venice 2 compatibles IMAX, Starfighter devra être converti pour les copies 70 mm. En réunissant son film fondateur et sa nouvelle production phare dans ce format, Lucasfilm entend faire de 2027 une véritable célébration cinématographique des cinquante ans de Star Wars. Ne reste plus qu’à espérer que la nouvelle production fasse vraiment honneur à l’inventivité et au brio du métrage de 77.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Star Wars Luke Skywalker Princesse Leia Han Solo Geekeries

Star Wars : la version originale de 1977 va ressortir au cinéma en 2027

The Mandalorian and Grogu Affiche Recadree Geekeries

The Mandalorian and Grogu : nouvelle bande-annonce pour le film Star Wars

Ahsoka Rosario Dawson Geekeries

Ahsoka saison 2 : la série Star Wars a enfin une fenêtre de sortie

The Mandalorian and Grogu Affiche Recadree Geekeries

The Mandalorian and Grogu établit une chute record au box-office pour Star Wars

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Metroid Ravenous

Metroid Ravenous officialisé sur Nintendo Switch 2 avec sa date de sortie

9 Sep. 2026 • 17:31
0 Jeux vidéo

Nintendo vient d’annoncer Metroid Ravenous lors de son Nintendo Direct, un nouvel épisode 2D de la saga Metroid développé...

Comparaison d’une observation optique et radar d’une même région sous les nuages.

GalaxEye brevète OptoSAR, son imagerie satellite capable de voir sous les nuages

9 Sep. 2026 • 16:55
0 Science

La start-up indienne GalaxEye a obtenu un brevet américain pour OptoSAR, une architecture de satellite qui synchronise un capteur optique et un...

meta_muse

Meta lance Muse, son agent IA capable d’envoyer des e-mails et de payer

9 Sep. 2026 • 16:34
0 Internet

Meta lance Muse aux États-Unis, un agent d’intelligence artificielle capable d’utiliser d’autres applications pour accomplir des...

Google Logo Icone Application

Google investit 13 milliards d’euros pour des data centers IA en Europe

9 Sep. 2026 • 15:38
0 Business

Google va investir 13 milliards d’euros dans ses infrastructures numériques en Finlande au cours des deux prochaines années....

OpenAI Logo

IA : OpenAI a résolu un problème de maths vieux de plus d’un siècle

9 Sep. 2026 • 14:10
0 Internet

OpenAI affirme qu’un de ses modèles d’intelligence artificielle a résolu en 88 heures un problème...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 18 Pro : la Dynamic Island 3-en-1 se dévoile en vidéo

iPhone 18 Pro : la Dynamic Island 3-en-1 se dévoile en vidéo

9 Sep. 2026 • 17:15

image de l'article John Ternus, nouveau patron d’Apple, publie une vidéo mystérieuse avant la keynote des iPhone 18 Pro/Duo

John Ternus, nouveau patron d’Apple, publie une vidéo mystérieuse avant la keynote des iPhone 18 Pro/Duo

9 Sep. 2026 • 16:01

image de l'article L’iPhone 18 Pro se rechargera 25 % plus vite selon iOS 27

L’iPhone 18 Pro se rechargera 25 % plus vite selon iOS 27

9 Sep. 2026 • 15:09

image de l'article iPhone 18 Pro : un opérateur dévoile des détails avant la keynote d’Apple

iPhone 18 Pro : un opérateur dévoile des détails avant la keynote d’Apple

9 Sep. 2026 • 14:54

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site