Star Wars : le film original de 1977 et Starfighter sortiront en IMAX 70 mm en 2027

Lucasfilm prépare une année 2027 particulièrement symbolique pour Star Wars. À l’occasion du 50e anniversaire de la saga, le tout premier film de 1977 bénéficiera pour la première fois d’une projection en IMAX 70 mm. Quelques mois plus tard, Star Wars: Starfighter, le nouveau long-métrage porté par Ryan Gosling, profitera lui aussi de ce prestigieux format.

Le Star Wars de 1977 retrouvera sa version cinéma originale

Ce retour en salles débutera le 19 février 2027 aux États-Unis. Lucasfilm précise que les copies IMAX 70 mm seront produites à partir d’une nouvelle restauration de la version originale sortie en salles, et non des éditions remaniées ultérieurement par George Lucas. Une différence majeure pour les fans, alors que le retour au cinéma de cette version historique avait déjà été annoncé.

Depuis les modifications introduites à partir de 1997, cette première mouture est devenue particulièrement difficile à voir officiellement. L’IMAX ajoutera une dimension supplémentaire, avec des écrans géants et une restitution de la musique de John Williams pouvant profiter d’un système audio multicanal.

Star Wars: Starfighter également converti en IMAX 70 mm

Le 28 mai 2027 aux États-Unis, soit deux jours après la date actuellement annoncée pour la France, ce sera au tour de Star Wars: Starfighter. Réalisé par Shawn Levy, le film mettra en vedette Ryan Gosling dans le rôle de Kade Auberon. Son casting comprend également Mia Goth, Matt Smith, Aaron Pierre, Amy Adams et Flynn Gray.

Un anniversaire pensé pour le très grand écran

Tourné numériquement avec des caméras Sony CineAlta Venice 2 compatibles IMAX, Starfighter devra être converti pour les copies 70 mm. En réunissant son film fondateur et sa nouvelle production phare dans ce format, Lucasfilm entend faire de 2027 une véritable célébration cinématographique des cinquante ans de Star Wars. Ne reste plus qu’à espérer que la nouvelle production fasse vraiment honneur à l’inventivité et au brio du métrage de 77.