Star Wars : le film original de 1977 et Starfighter sortiront en IMAX 70 mm en 2027

Lucasfilm prépare une année 2027 particulièrement symbolique pour Star Wars. À l’occasion du 50e anniversaire de la saga, le tout premier film de 1977 bénéficiera pour la première fois d’une projection en IMAX 70 mm. Quelques mois plus tard, Star Wars: Starfighter, le nouveau long-métrage porté par Ryan Gosling, profitera lui aussi de ce prestigieux format.
Ce retour en salles débutera le 19 février 2027 aux États-Unis. Lucasfilm précise que les copies IMAX 70 mm seront produites à partir d’une nouvelle restauration de la version originale sortie en salles, et non des éditions remaniées ultérieurement par George Lucas. Une différence majeure pour les fans, alors que le retour au cinéma de cette version historique avait déjà été annoncé.
Depuis les modifications introduites à partir de 1997, cette première mouture est devenue particulièrement difficile à voir officiellement. L’IMAX ajoutera une dimension supplémentaire, avec des écrans géants et une restitution de la musique de John Williams pouvant profiter d’un système audio multicanal.
Le 28 mai 2027 aux États-Unis, soit deux jours après la date actuellement annoncée pour la France, ce sera au tour de Star Wars: Starfighter. Réalisé par Shawn Levy, le film mettra en vedette Ryan Gosling dans le rôle de Kade Auberon. Son casting comprend également Mia Goth, Matt Smith, Aaron Pierre, Amy Adams et Flynn Gray.
Tourné numériquement avec des caméras Sony CineAlta Venice 2 compatibles IMAX, Starfighter devra être converti pour les copies 70 mm. En réunissant son film fondateur et sa nouvelle production phare dans ce format, Lucasfilm entend faire de 2027 une véritable célébration cinématographique des cinquante ans de Star Wars. Ne reste plus qu’à espérer que la nouvelle production fasse vraiment honneur à l’inventivité et au brio du métrage de 77.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Nintendo vient d’annoncer Metroid Ravenous lors de son Nintendo Direct, un nouvel épisode 2D de la saga Metroid développé...
La start-up indienne GalaxEye a obtenu un brevet américain pour OptoSAR, une architecture de satellite qui synchronise un capteur optique et un...
Meta lance Muse aux États-Unis, un agent d’intelligence artificielle capable d’utiliser d’autres applications pour accomplir des...
Google va investir 13 milliards d’euros dans ses infrastructures numériques en Finlande au cours des deux prochaines années....
OpenAI affirme qu’un de ses modèles d’intelligence artificielle a résolu en 88 heures un problème...
9 Sep. 2026 • 17:15
9 Sep. 2026 • 16:01
9 Sep. 2026 • 15:09
9 Sep. 2026 • 14:54