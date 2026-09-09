TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science PixelTac rapproche le calcul du bout des doigts robotiques
Science

PixelTac rapproche le calcul du bout des doigts robotiques

4 min.
9 Sep. 2026 • 9:26
0

Des chercheurs de l’Imperial College London et de l’université de Shanghai ont développé PixelTac, un capteur tactile qui traite les informations de contact directement dans son système d’imagerie. Présenté le 8 septembre dans Communications Engineering, ce prototype réunit détection, mémoire et calcul local pour réduire la quantité de données envoyée vers l’ordinateur central d’un robot.Cette organisation s’inspire du toucher humain. La peau et les récepteurs nerveux ne se contentent pas de transmettre un flux brut au cerveau : une première sélection des signaux intervient en périphérie. PixelTac applique un principe voisin à un capteur tactile fondé sur la vision, avec l’objectif d’obtenir une perception plus rapide et moins énergivore.

Illustration conceptuelle d'un doigt robotique touchant une surface de calcul tactile

Une caméra interne transforme la déformation en toucher

Les capteurs tactiles visuels placent généralement une petite caméra derrière une surface souple. Lorsqu’un objet appuie, glisse ou vibre sur cette peau artificielle, la caméra observe sa déformation. Un logiciel peut alors estimer la position du contact, la direction du mouvement ou la force appliquée. Cette approche fournit beaucoup de détails, utiles pour saisir un objet fragile ou ajuster une prise.

Son défaut vient précisément de cette richesse. Une succession d’images doit habituellement quitter le capteur pour être analysée par un processeur séparé. Le transfert occupe de la bande passante, ajoute de la latence et consomme de l’énergie. Multiplier ces dispositifs sur les doigts et la paume d’un robot amplifie le problème. PixelTac rapproche le calcul de la zone qui produit les données. Son processeur visuel intégré associe une matrice de pixels capables d’effectuer des opérations et un microcontrôleur. L’ensemble compresse les informations sur place et peut aller de la détection au calcul de la force sans expédier chaque image brute à une unité extérieure.

Position, mouvement et force sont analysés sur la puce

L’équipe indique avoir reproduit en temps réel plusieurs fonctions de la mécano-réception humaine. Le capteur distingue des informations spatiales, suit des variations dans le temps et réalise une estimation de la force. Cette séparation rappelle les rôles complémentaires de différents récepteurs de la peau, sensibles par exemple à une pression maintenue ou à un changement rapide.

Le gain principal ne réside donc pas dans une nouvelle matière capable de sentir, mais dans l’architecture électronique. En ne conservant et ne transmettant que les éléments utiles, le capteur réduit les échanges de données, la latence et la consommation électrique. Cette logique pourrait devenir importante pour une main robotique mobile, dont la batterie et la puissance de calcul sont limitées.

PixelTac complète d’autres pistes de recherche que nous avions déjà publié. SynTact de Ricoh transforme par exemple une plante en interface tactile, tandis que les mains du robot humanoïde NEO illustrent les exigences mécaniques d’une manipulation fine. Ici, l’apport porte sur le chemin parcouru par l’information entre le contact et la décision.

Un prototype prometteur, pas encore une peau complète

La publication est évaluée par les pairs et accessible en version anticipée, mais elle ne décrit pas une main prête à être commercialisée. PixelTac reste un capteur expérimental. La démonstration d’un traitement local ne suffit pas à garantir une manipulation fiable au milieu d’objets inconnus, de poussière, de variations de température ou de contacts répétés pendant des milliers d’heures.

Une intégration réelle devra aussi vérifier la précision sur toute la surface, la dérive de la calibration, la résistance de la couche souple et le comportement de plusieurs capteurs fonctionnant ensemble.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Chat Vocal LoL

League of Legends : après 17 ans, Riot ajoute enfin un chat vocal d’équipe

9 Sep. 2026 • 11:55
0 Jeux vidéo

Après dix-sept années sans véritable chat vocal intégré à l’ensemble d’une équipe, League of...

Playdate

Playdate : Panic dévoilera la Season 3 lors d’un nouveau showcase

9 Sep. 2026 • 10:42
0 Jeux vidéo

Panic prépare une nouvelle salve de surprises pour sa petite console jaune à manivelle. Le studio diffusera ce mercredi 9 septembre à...

Moteur Recherche Google Logo

Google modifie son moteur de recherche en Europe et « dégrade l’expérience »

9 Sep. 2026 • 9:00
0 Internet

Google déploie de nouveaux changements dans ses résultats de recherche en Europe pour se conformer au Digital Markets Act (DMA) et à...

australie et réseaux sociaux

L’Australie veut permettre de désactiver les algorithmes des réseaux sociaux

8 Sep. 2026 • 22:22
1 Internet

L’Australie veut obliger les réseaux sociaux à laisser leurs utilisateurs choisir entre un fil personnalisé par des algorithmes...

Illustration conceptuelle d’un film d’emballage contenant des chaînes polymères en anneau

Des polymères en anneau promettent des emballages plus solides et dégradables

8 Sep. 2026 • 22:09
0 Science

Des chercheurs de Virginia Tech ont fabriqué des polymères dégradables dont les chaînes sont refermées en anneaux, une...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Watch : les livraisons bondissent de 14 % malgré le recul du marché des montres connectées

Apple Watch : les livraisons bondissent de 14 % malgré le recul du marché des montres connectées

9 Sep. 2026 • 13:00

image de l'article Last Seen : les deux premiers épisodes de la série thriller australienne sont disponibles sur Apple TV

Last Seen : les deux premiers épisodes de la série thriller australienne sont disponibles sur Apple TV

9 Sep. 2026 • 11:45

image de l'article Apple Lakeside : l’Apple Store britannique se modernise de fond en comble 20 ans après son ouverture

Apple Lakeside : l’Apple Store britannique se modernise de fond en comble 20 ans après son ouverture

9 Sep. 2026 • 10:20

image de l'article Beats 360 : Apple met à jour son casque… pas encore annoncé

Beats 360 : Apple met à jour son casque… pas encore annoncé

9 Sep. 2026 • 9:09

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site