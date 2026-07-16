Neo de 1X : le robot humanoïde domestique impressionne avec ses mains ultra agiles

Le robot Neo de 1X continue d’alimenter le débat autour des humanoïdes domestiques. Présenté comme un assistant capable d’évoluer dans une maison, ce robot de 1,68 mètre pour environ 30 kilos adopte une silhouette volontairement douce, avec un revêtement beige, des formes arrondies et un visage minimaliste pensé avant tout pour rassurer. Mais derrière cette apparence presque amicale, c’est surtout sa nouvelle main robotique qui retient l’attention.
1X met désormais en avant des mains dotées de 25 degrés de liberté, soit un niveau proche de celui d’une main humaine. Les moteurs sont placés dans les avant-bras et actionnent les doigts par des câbles, à la manière de tendons artificiels. Cette architecture permet à Neo de saisir des objets fragiles, de manipuler de petites pièces, de visser une ampoule ou encore de trier des aliments avec une précision inhabituelle pour un robot grand public.
Des capteurs tactiles placés au bout des doigts mesurent la pression, le contact et les forces de glissement. Le robot peut ainsi ajuster sa prise lorsqu’un objet commence à lui échapper. Ses doigts peuvent aussi s’étendre dans des positions impossibles pour une main humaine, ce qui renforce son efficacité tout en donnant parfois à ses gestes une étrangeté mécanique.
Sur le papier, Neo peut ouvrir une porte, ramasser un objet, porter des charges et se déplacer dans un logement. Mais son autonomie réelle reste la grande interrogation. Les démonstrations les plus complexes nécessitent encore souvent l’aide d’un opérateur à distance, ce qui pose des questions évidentes de confidentialité dans un environnement domestique.
Neo montre que les robots humanoïdes progressent vite sur la manipulation fine, l’un des défis les plus difficiles de la robotique moderne. Reste à transformer cette dextérité spectaculaire en gestes réellement autonomes, fiables et adaptés à l’intimité d’un foyer. A noter enfin que le Neo est l’un des premiers robots humanoïdes à être pré-commandables en ligne (au prix de 20 000 dollars l’unité) pour une disponibilité en 2027.
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