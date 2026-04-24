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KultureGeek Science Mornine M1 : la firme chinoise Aimoga commercialise son premier robot humanoïde domestique
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Mornine M1 : la firme chinoise Aimoga commercialise son premier robot humanoïde domestique

3 min.
24 Avr. 2026 • 16:40
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Mois après mois, le marché des robots humanoïdes pour le grand public continue de s’étendre. Avec le lancement du Mornine M1, la société chinoise Aimoga Robotics rejoint la première vague de sociétés technologiques qui tentent de vendre de véritables robots domestiques à grande échelle. L’ère des prototypes tout juste bons à écumer les salons laisse désormais la place à des robots commerciaux proposés à des tarifs de plus en plus abordables.

Un robot humanoïde pensé pour les usages du quotidien

Le Mornine M1 mesure environ 1,67 mètre pour 70 kilos. le robot embarque un lidar 3D, des caméras de profondeur, des capteurs ultrasoniques et une batterie de 0,7 kWh pour une autonomie annoncée autour de deux heures. Aimoga le présente comme un robot capable d’assurer des tâches simples, de manipuler des objets avec ses deux bras et d’interagir avec un environnement conçu pour les humains, notamment les portières ou les coffres de voiture.

Mornine M1 Robot

Le groupe insiste aussi sur la praticité du robot  : dans sa communication, le fabricant affirme ne pas proposer un « gadget isolé », mais un appareil sophistiqué capable de s’insérer dans un écosystème global allant du smartphone à la domotique.

La vraie promesse : connecter la voiture, la maison et le robot

Aimoga cherche aussi à se distinguer de la masse des autres fabricants de robots domestiques : Mornine M1  est ainsi intégré dans une architecture baptisée Vehicle-to-Home-to-Robot, où le robot fait le lien entre le véhicule et l’habitat. Le concept tient en quelques étapes clafs : le robots détecter l’arrivée de la voiture, se dirige jusqu’au véhicule, ouvre le coffre, transporte les courses, branche éventuellement la recharge, toutes ces actions étant coordonnées via la maison connectée.

Une commercialisation encore limitée, et un prix élevé

Ce robot futuriste est désormais proposé à la vente en ligne uniquement en Chine pour environ 285 800 yuans, soit 35 000 euros environ. À ce niveau de prix, le Mornine M1 ne vise évidemment pas le marché de masse dans l’immédiat. Aimoga semble d’ailleurs avancer prudemment, en s’appuyant d’abord sur le réseau de Chery, sa maison mère, et sur des usages en concession pour mieux faire connaître la machine.

Le Mornine M1 n’est sans doute pas (encore) le robot domestique pour tous, mais ce modèle montre, comme quelques autres avant lui, que le secteur entre dans une nouvelle phase, celle où les robots humanoïdes sont désormais conçus pour de véritables usages domestiques et non plus seulement pour le plaisir de quelques geeks fans de technologie de pointe. Il faudra attendre probablement quelques années supplémentaires avant que de telles machines ne s’imposent réellement dans les foyers de « Mr et Mme tout le monde ».

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