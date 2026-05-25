TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Bungie tourne brutalement la page Destiny 2, et Destiny 3 ne serait pas prêt à prendre le relais
Jeux vidéo

Bungie tourne brutalement la page Destiny 2, et Destiny 3 ne serait pas prêt à prendre le relais

3 min.
25 Mai. 2026 • 15:30
0

C’est la fin d’une époque pour Bungie. Le studio à qui l’on doit le cultissime Halo a annoncé que Destiny 2 recevra sa dernière mise à jour de contenu live-service le 9 juin 2026. Le jeu restera jouable, comme le premier Destiny, mais son développement actif touche à sa fin après près de neuf ans d’existence.

Une dernière mise à jour avant le silence

Bungie présente cette décision comme un nouveau départ. Dans son message officiel, le studio s’explique : « Alors que notre attention se tourne vers un nouveau commencement pour Bungie, nous commencerons à incuber nos prochains jeux. » La dernière mise à jour doit rendre Destiny 2 plus accueillant pour les joueurs qui souhaiteront y revenir, avec une structure stabilisée (comprendre, la correction des derniers bugs) plutôt qu’un calendrier continu d’extensions.

DESTINY 2

Cette annonce intervient après la conclusion de la saga Lumière et Ténèbres avec The Final Shape, puis plusieurs tentatives moins convaincantes pour relancer l’intérêt autour du jeu. Le modèle live-service, longtemps central dans l’identité de Bungie, semble bel et bien avoir atteint ses limites.

Pas de Destiny 3 en développement actif

Des salariés pris de court

Le choc est d’autant plus fort que malgré les déclarations optimistes du studio, aucun Destiny 3 ne serait actuellement en production. Selon les informations de Bloomberg, certains employés travaillent bien sur des prototypes et de nouvelles idées, y compris dans l’univers Destiny, mais Sony n’aurait encore rien validé pour la suite.

Plus troublant encore, plusieurs salariés de Bungie auraient appris l’arrêt de la franchise en même temps que les joueurs. Cette absence de communication interne alimente le malaise, d’autant que le studio se préparerait à de nouvelles suppressions de postes après plusieurs années déjà marquées par des licenciements, des projets annulés et une intégration difficile dans l’écosystème Sony, sans même parler de l’accueil plutôt timide réservé à Marathon.

Dans ce contexte extrêmement tendu, il est permis de craindre le pire pour Bungie, alors même que Jim Ryan déclarait en 2023 que l’acquisition était encore plus importante pour Sony que le rachat d’Activision Blizzard King par Microsoft.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pete-Parsons Jeux vidéo

Pete Parsons, le CEO de Bungie (Destiny, Halo), annonce son départ du studio

PlayStation 5 PS5 Logo Jeux vidéo

La PS5 franchit les 92 millions d’unités vendues et vise un nouveau cap en 2026

Dark Outlaw Games Jeux vidéo

Sony ferme Dark Outlaw Games : nouveau coup de frein à la stratégie GAAS de PlayStation

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Drapeau France Tour Eiffel

Almerys piraté avec 15 millions de numéros de sécurité sociale volés

25 Mai. 2026 • 18:07
2 Internet

La cyberattaque subie par l’opérateur tiers payant Almerys pourrait dépasser de loin le seul vol de 15 millions de numéros de...

007 First Light Jeu James Bond

007 First Light : voici les 13 premières minutes du jeu

25 Mai. 2026 • 17:11
0 Jeux vidéo

IO Interactive a choisi de reprendre la main après la fuite d’images de 007 First Light en publiant officiellement les...

Starship V3 launch

Starship V3 réussit son premier vol d’essai malgré quelques couacs

25 Mai. 2026 • 16:43
0 Science

SpaceX a a de quoi être satisfait après le premier vol d’essai du Starship V3, lancé depuis la Starbase au Texas ce vendredi 22...

Smartphones Adolescents

Le temps d’écran ne suffit plus à mesurer les risques numériques chez les jeunes, selon un rapport

25 Mai. 2026 • 14:10
0 Matériel

Le temps passé devant un écran ne permet plus, à lui seul, d’évaluer les effets du numérique sur les enfants et...

The Mandalorian and Grogu Affiche Recadree

The Mandalorian & Grogu : un démarrage solide au box-office, mais loin des sommets de la franchise Star Wars

25 Mai. 2026 • 12:50
0 Geekeries

Après près de sept ans d’absence sur grand écran, Star Wars a retrouvé les salles avec The Mandalorian & Grogu. Le...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Microsoft accuse macOS d’être responsable d’un bug avec Teams

Microsoft accuse macOS d’être responsable d’un bug avec Teams

25 May. 2026 • 16:16

image de l'article La baisse de prix des iPhone 17 permet à Apple d’avoir 30 millions d’activations en Chine

La baisse de prix des iPhone 17 permet à Apple d’avoir 30 millions d’activations en Chine

25 May. 2026 • 15:13

image de l'article IA : Steve Wozniak reste attaché au mantra de l’Apple des débuts

IA : Steve Wozniak reste attaché au mantra de l’Apple des débuts

25 May. 2026 • 13:25

image de l'article Coloris de l’iPhone 18 : des accessoires confondus avec des composants du bloc photo ?

Coloris de l’iPhone 18 : des accessoires confondus avec des composants du bloc photo ?

25 May. 2026 • 12:05

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site