Bungie tourne brutalement la page Destiny 2, et Destiny 3 ne serait pas prêt à prendre le relais

C’est la fin d’une époque pour Bungie. Le studio à qui l’on doit le cultissime Halo a annoncé que Destiny 2 recevra sa dernière mise à jour de contenu live-service le 9 juin 2026. Le jeu restera jouable, comme le premier Destiny, mais son développement actif touche à sa fin après près de neuf ans d’existence.

Une dernière mise à jour avant le silence

Bungie présente cette décision comme un nouveau départ. Dans son message officiel, le studio s’explique : « Alors que notre attention se tourne vers un nouveau commencement pour Bungie, nous commencerons à incuber nos prochains jeux. » La dernière mise à jour doit rendre Destiny 2 plus accueillant pour les joueurs qui souhaiteront y revenir, avec une structure stabilisée (comprendre, la correction des derniers bugs) plutôt qu’un calendrier continu d’extensions.

Cette annonce intervient après la conclusion de la saga Lumière et Ténèbres avec The Final Shape, puis plusieurs tentatives moins convaincantes pour relancer l’intérêt autour du jeu. Le modèle live-service, longtemps central dans l’identité de Bungie, semble bel et bien avoir atteint ses limites.

Pas de Destiny 3 en développement actif

Des salariés pris de court

Le choc est d’autant plus fort que malgré les déclarations optimistes du studio, aucun Destiny 3 ne serait actuellement en production. Selon les informations de Bloomberg, certains employés travaillent bien sur des prototypes et de nouvelles idées, y compris dans l’univers Destiny, mais Sony n’aurait encore rien validé pour la suite.

Plus troublant encore, plusieurs salariés de Bungie auraient appris l’arrêt de la franchise en même temps que les joueurs. Cette absence de communication interne alimente le malaise, d’autant que le studio se préparerait à de nouvelles suppressions de postes après plusieurs années déjà marquées par des licenciements, des projets annulés et une intégration difficile dans l’écosystème Sony, sans même parler de l’accueil plutôt timide réservé à Marathon.

Dans ce contexte extrêmement tendu, il est permis de craindre le pire pour Bungie, alors même que Jim Ryan déclarait en 2023 que l’acquisition était encore plus importante pour Sony que le rachat d’Activision Blizzard King par Microsoft.