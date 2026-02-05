TENDANCES
Jeux vidéo

La PS5 franchit les 92 millions d’unités vendues et vise un nouveau cap en 2026

3 min.
5 Fév. 2026 • 13:10
0

Sony a publié ses résultats financiers du dernier trimestre 2025, ce qui a été évidemment l’occasion de faire le point sur la trajectoire de la PlayStation 5, qui reste la locomotive du groupe japonais. Malgré un léger repli par rapport à l’an dernier, les ventes restent robustes : près de 8 millions de consoles ont été écoulées entre octobre et décembre, portant le total mondial d’unités à 92,2 millions d’unités. Une performance qui place la PS5 sur une trajectoire crédible vers la barre symbolique des 100 millions d’unités vendues durant cette année 2026.

Composants sécurisés et stratégie orientée services

Dans un contexte marqué par des tensions persistantes sur le marché de la mémoire, Sony se veut rassurant. La direction financière du groupe assure avoir sécurisé des volumes suffisants pour couvrir la prochaine période de fêtes. Lin Tao a déclaré : « Concernant l’approvisionnement en mémoire, nous sommes déjà en mesure de garantir la quantité minimale nécessaire pour gérer la période des fêtes de fin d’année du prochain exercice fiscal. »

PlayStation 5 PS5 Logo

Le constructeur japonais privilégie désormais la valorisation de sa base installée, misant davantage sur les jeux et les services que sur la croissance agressive des ventes hardware. Une approche cohérente avec la progression continue du PlayStation Network, qui revendique désormais 132 millions d’utilisateurs actifs.

Mieux que la PS4 ?

Côté contenus, Sony annonce 97,2 millions de jeux PS4 et PS5 vendus sur le trimestre, avec une forte dynamique sur les productions internes. Le récent Ghost of Yotei surpasse même les performances initiales de Ghost of Tsushima. Autant d’indicateurs qui confirment que la PS5 s’est bel et bien imposée comme l’un des modèles de consoles les plus populaires de l’histoire du JV. Elle devrait même à terme dépasser la PS4 sachant que la durée de vie globale de la console devrait excéder celle de sa devancière à cause de la crise de la RAM, sans oublier bien sûr le lancement cette année de GTA VI…

