Artemis II : la NASA prépare une tentative de lancement début avril pour sa première mission lunaire habitée

La NASA remet Artemis II sur les rails. Après une série de reports liés à des problèmes techniques sur le Space Launch System (SLS), l’agence spatiale américaine annonce viser une nouvelle tentative de lancement au début d’avril 2026 depuis le Kennedy Space Center, en Floride. Artemis II doit envoyer quatre astronautes pour un vol d’environ 10 jours autour de la Lune et retour sur Terre, première mission lunaire habitée des États-Unis depuis le début des années 1970.

Une fenêtre de lancement courte, avec plusieurs créneaux

La date désormais prioritaire est fixée au 1er avril à 18 h 24 (heure de la côte Est américaine), soit 23 h 24 à Paris. Un second créneau est déjà inscrit au calendrier, soit le 2 avril à 19 h 22 (soit 0 h 22 le 3 avril en France). Au total, la NASA anticipe environ quatre opportunités de tir entre le 1er et le 6 avril. Les contraintes de préparation, de météo et de configuration de pas de tir.empêchent de tenter un lancement journalier durant cette courte période.

Retour au pas de tir prévu le 19 mars

Pour tenir ce calendrier, l’agence prévoit de ramener la fusée et le vaisseau Orion sur le pas de tir à partir du 19 mars. Cette étape intervient après un retour au Vehicle Assembly Building, décidé pour corriger une anomalie sur le circuit d’hélium de l’étage supérieur, indispensable à certaines opérations de purge et de pressurisation.

Un jalon clé avant l’alunissage

Pour rappel, Artemis II constitue le premier vol habité d’Orion et une répétition générale à grande échelle avant les missions visant, à terme, un retour sur la surface lunaire. Dans le contexte de la réorganisation récente du programme Artemis, l’agence insiste sur une règle simple : les dates de lancement restent indicatives tant que toutes les vérifications matérielles ne sont pas bouclées. La NASA préfère viser juste plutôt que vite, mais la pression monte à mesure que la fenêtre d’avril approche… et que la Chine prépare ses propre missions pour l’alunissage de ses astronautes.