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YouTube retire l’onglet « Abonnements » de son application pour un test

3 min.
19 Mai. 2026 • 10:01
0

YouTube expérimente une refonte de son application mobile qui retire l’onglet Abonnements de la barre de navigation inférieure pour le déplacer vers le haut de l’écran. La plateforme confirme officiellement qu’il s’agit d’un test, sans déploiement prévu dans l’immédiat.

Icône de l'application YouTube

Changement de place pour l’onglet Abonnements

La barre inférieure perd son onglet Abonnements au profit d’un menu secondaire positionné juste sous le logo de l’application. Ce menu regroupe les filtres habituels de la page d’accueil (Musique, Nouveautés, etc), un second bouton Accueil et, désormais, l’accès aux abonnements. Il devient possible de faire un balayage sur l’écran entre les flux Accueil et Abonnements. YouTube décrit l’opération ainsi : « Nous testons un déplacement du fil Abonnements qui quitte la barre de navigation inférieure pour rejoindre le haut de l’écran dans le cadre d’une nouvelle expérience d’onglets avec défilement ».

Du côté des ajouts, le bouton « + » habituel cède sa place à un bouton « Créer » clairement identifié dans la barre de navigation. L’intitulé laisse entendre l’arrivée d’outils de création assistés par intelligence artificielle, un changement de nature par rapport au simple raccourci de caméra façon TikTok qui existe aujourd’hui.

YouTube Retrait Onglet Abonnements

Avant/après (image 9to5Google)

Le problème est que l’intérêt de ce changement pour les onglets semble limité pour les utilisateurs. Abonnements est l’un des onglets les plus utilisés de l’application et le déplacer vers le haut de l’écran le rend mécaniquement moins accessible sur les smartphones modernes avec de grands écrans. Le pouce doit couvrir nettement plus de distance, sans que l’utilisateur n’y gagne autre chose qu’un bouton Créer dont les fonctionnalités IA restent à préciser.

YouTube suggère toutefois que ce changement d’interface ne sera pas déployé dans l’immédiat pour l’ensemble des utilisateurs, sachant qu’il s’agit d’un test, ce qui laisse du temps pour ajuster ou abandonner l’expérience selon les retours. Pour les utilisateurs qui ouvrent YouTube directement sur leurs abonnements, il vaut mieux espérer que les résultats du test ne plaident pas en faveur d’un déploiement général.

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