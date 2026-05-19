Perplexity confirme limiter certains comptes Pro et s’explique

Plusieurs utilisateurs de Perplexity avec un compte Pro payant ont noté qu’ils atteignent rapidement les limites depuis peu, alors que ce n’était pas le cas auparavant. Aujourd’hui, le service de recherche via intelligence artificielle confirme le bridage et se justifie.

Certains utilisateurs avec Perplexity Pro disent faire 10 à 20 requêtes par jour, avant de voir un message leur indiquant qu’il leur reste trois requêtes pour la semaine. D’autres sont encore plus impactés, avec une limite qui s’applique après seulement cinq recherches par jour. Pour d’autres, les limites sont une réalité après avoir envoyé deux fichiers. Une personne assure aussi que ses limites de tokens sont passées de 200 à 100.

Perplexity Pro coûte 17 $/mois et donne accès à plusieurs modèles d’IA, dont GPT-5.4 d’OpenAI, Gemini 3.1 Pro de Google, Claude Sonnet 4.6 d’Anthropic et plus encore. Il est normalement possible de faire de nombreuses requêtes, qu’importe le modèle d’IA sélectionné. Du coup, pourquoi certains utilisateurs ont-ils de tels limites ?

Le problème vient des comptes avec fraude

Perplexity a réagi à ce sujet auprès d’Android Authority et fait comprendre que cela concerne des utilisateurs qui ont acheté un abonnement Pro à des revendeurs non autorisés. Ces derniers proposent des prix cassés. Voici ce que déclare Perplexity :

Certains utilisateurs constatent des limites d’utilisation différentes car leurs comptes sont liés à des offres promotionnelles. Nous avons dû adapter notre politique d’application de ces limites en raison de fraudes et de reventes non autorisées de ces codes, y compris dans des cas où des utilisateurs auraient acheté, sans le savoir, des codes invalides auprès de tiers. Nous nous efforçons de clarifier les limites applicables pour les utilisateurs concernés et continuerons d’aider toute personne estimant avoir été affectée par erreur, tout en continuant à faire respecter nos conditions d’utilisation pour lutter contre les abus.

En jetant un coup d’œil sur quelques sites, on peut voir qu’il est effectivement possible d’avoir un abonnement Perplexity Pro pour un peu plus de 10 ou 20 euros, valable un an. Ce sont pour les personnes avec ces comptes que les nouvelles limites s’appliquent.