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Perplexity Health : l’IA de Perplexity se connecte aux dossiers médicaux pour des réponses personnalisées

2 min.
20 Mar. 2026 • 15:14
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Après la finance, Perplexity se lance dans la santé. L’entreprise derrière le moteur de recherche dopé à l’IA lance Perplexity Health, un hub-santé qui agrège données de bien-être, informations issues d’objets connectés et dossiers médicaux afin de contextualiser les réponses aux questions relatives à la santé. Le service vise clairement un usage  de type « assistant », soit comprendre ses métriques, repérer des tendances et préparer un échange avec un professionnel, le tout  sans se substituer à un diagnostic.

Des connecteurs pour réunir des données dispersées

Le principe est simple : les données de santé sont éparpillées entre portails d’analyses, applications de suivi, montres connectées et comptes rendus de consultation. Perplexity Health propose de les rassembler via des connecteurs, avec un accès à Apple Santé sur iPhone, un pont vers des apps et wearables via Terra API, et une connexion aux dossiers médicaux électroniques au travers du partenaire b.well (infrastructure annoncée comme conforme aux exigences HIPAA côté interopérabilité clinique).

Perplexity Health

Un hub santé et des synthèses prêtes pour un rendez-vous

Au-delà du chat, Perplexity met en avant un tableau de bord « Health hub ». Ce dernier propose le suivi d’activité, les tendances de biomarqueurs, les résumés automatiques et des « mémoires » santé pouvant être réutilisées sur des questions similaires. Ce hub permet de passer d’une réponse générique à une explication ancrée dans les données personnelles de l’utilisateur (sommeil, fréquence cardiaque, entraînements, bilans récents), avant de générer des éléments pratiques comme une synthèse pré-consultation ou un plan d’entraînement.

Disponibilité, garde-fous et confidentialité

Perplexity Health est actuellement déployé aux États-Unis pour les abonnés Pro et Max, sur iOS et via le web, avec un lancement progressif. L’entreprise insiste sur le contrôle utilisateur : connexion/déconnexion des sources, suppression des éléments, sans oublier évidemment la promesse de ne pas utiliser les données de santé pour entraîner ses modèles.

SOURCEThe Next Web

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