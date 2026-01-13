OpenAI renforce ChatGPT Health avec le rachat de la start-up Torch

OpenAI poursuit son expansion dans le domaine de la santé numérique en annonçant l’acquisition de Torch, une jeune pousse spécialisée dans l’agrégation intelligente de données médicales. Le montant exact de la transaction n’a pas été officiellement communiqué, mais plusieurs sources évoquent une opération valorisée autour de 100 millions de dollars en actions.

Torch, une “mémoire médicale” pensée pour l’IA

Fondée par une équipe réduite de quatre personnes, Torch développait jusqu’ici une application capable de centraliser l’ensemble des informations de santé d’un individu. Consultations médicales, résultats de laboratoire, données issues d’objets connectés, tests de bien-être grand public, tout était regroupé afin d’être exploité par des systèmes d’intelligence artificielle.

Les fondateurs décrivent leur technologie comme une véritable “mémoire médicale pour l’IA”, conçue pour transformer des dossiers fragmentés en un moteur contextuel cohérent, facilitant l’analyse et le suivi de la santé sur le long terme.

Une équipe issue de l’écosystème de la santé connectée

Les membres de Torch se sont rencontrés chez Forward Health, une entreprise connue pour ses cabinets médicaux reposant sur l’IA. Cette dernière avait levé plus de 400 millions de dollars avant de cesser brutalement ses activités fin 2024. Pour l’équipe de Torch, le rachat par OpenAI marque donc une nouvelle trajectoire, avec probablement des moyens financiers bien plus conséquents.

Un pilier pour ChatGPT Health

L’intégration de Torch s’inscrit dans le lancement de ChatGPT Health, un service destiné à aider les utilisateurs à analyser et gérer leurs données de santé via le célèbre chatbot. En s’appuyant sur l’expertise de Torch, OpenAI affiche clairement son ambition, qui est de faire de l’IA un outil central de compréhension et de pilotage de la santé personnelle.