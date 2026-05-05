X-59 : l’avion supersonique silencieux de la NASA multiplie les manœuvres au-dessus du désert de Mojave (vidéo)

Le X-59 de la NASA poursuit sa montée en puissance. L’avion expérimental conçu avec Lockheed Martin a réalisé une nouvelle série de manœuvres au-dessus du désert de Mojave, en Californie, afin de tester le comportement du supersonique à des vitesses et à des altitudes toujours plus élevées.

Un avion conçu pour casser le mur du son sans « bang »

Le X-59 mesure 30,4 mètres, pour une envergure de d’environ 9 mètres. Sa silhouette très effilée, dominée par un nez allongé, a été conçue pour empêcher les ondes de choc de se regrouper en un bang supersonique brutal.

L’objectif est de remplacer le traditionnel vacarme du passage du mur du son par un simple « bruit sourd », évidemment plus acceptable pour les populations survolées. A noter que depuis 1973, les vols supersoniques civils au-dessus des terres sont interdits aux États-Unis en raison des nuisances sonores.

Des tests pour repousser progressivement l’enveloppe de vol

Roulis, descentes et vibrations contrôlées

Lors d’un vol récent, les pilotes ont enchaîné des montées et descentes de type montagnes russes, des roulis d’une aile à l’autre, ainsi que des séquences de vibration volontaire afin de mesurer la stabilité de l’appareil. La NASA parle d’une phase d’« expansion de l’enveloppe », une étape indispensable avant d’atteindre les vitesses supersoniques.

Le programme, confié à Lockheed Martin pour 518 millions de dollars (443 millions d’euros,) doit aussi préparer les survols de zones habitées. Ces essais permettront de recueillir les réactions du public face à ce nouveau « bang ».

A terme, le X-59 pourrait rouvrir la voie à des avions commerciaux supersoniques au-dessus des continents. L’objectif ne serait pas alors « seulement d’aller plus vite », mais de le faire sans imposer de nuisances sonores. C’est peut-être l’avenir des vols commerciaux qui se joue là, même s’il faudra sans doute de longues années avant que la technologie de ce prototype ne soit appliquée sur des avions de ligne.