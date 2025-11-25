Perplexity lance son assistant shopping par IA, juste après ChatGPT

Perplexity intensifie sa présence sur le marché du commerce en ligne à l’approche des fêtes de fin d’année en dévoilant une fonctionnalité de shopping assistée par intelligence artificielle. Disponible dès maintenant, cet outil gratuit permet d’acheter directement des produits et promet de réinventer l’expérience d’achat en ligne.

Un assistant IA pour vous aider à acheter des produits en ligne

Le fonctionnement de l’assistant IA rappelle ce que ChatGPT a annoncé hier : l’utilisateur exprime son besoin et affine les résultats par des questions successives. Les produits suggérés apparaissent sous forme de cartes détaillant les spécifications et les avis. Mais la force du système réside dans sa capacité à mémoriser le contexte.

Si un internaute demande une veste adaptée pour traverser la baie de San Francisco en ferry, le chatbot conservera cette information. Plus tard, lorsqu’il cherchera des bottes, l’IA utilisera ce contexte de trajet pour affiner sa recommandation. Cette approche vise à agir comme une extension de la réflexion de l’utilisateur, capable de comprendre l’intention et de se souvenir des préférences.

Les achats simplifiés par PayPal

Pour simplifier la transaction, Perplexity a intégré un système d’achat instantané en partenariat avec PayPal. Cette fonctionnalité permet d’acheter directement depuis la plateforme, tout en laissant les commerçants maintenir la relation client comme sur leur propre site.

Le déploiement commence aujourd’hui sur le Web et le support sur mobile (iOS et Android) se fera d’ici les prochaines semaines. Au départ, l’assistant est uniquement disponible aux États-Unis. Perplexity n’a pas encore communiqué une date pour la France et le reste du monde.

D’autre part, l’entreprise accompagne ce lancement d’une critique des moteurs de recherche actuels qui, selon elle, « échouent dans l’exploration ». Elle vise également les sites éditoriaux accusés de privilégier les revenus d’affiliation au détriment de la pertinence pour le lecteur. Perplexity ambitionne de dépasser la simple course au paiement rapide pour ramener « la joie » du shopping, promettant une « découverte personnelle qui reflète les goûts uniques de chaque acheteur ».