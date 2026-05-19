X limite les comptes gratuits à 50 publications par jour pour pousser vers l’abonnement Premium

X durcit drastiquement les règles pour les utilisateurs non abonnés. La plateforme d’Elon Musk limite désormais les comptes sans coche bleue à 50 publications originales et 200 réponses par jour. Une restriction nettement plus sévère que l’ancienne limite officiellement affichée, qui pouvait atteindre 2 400 publications quotidiennes.

Une nouvelle contrainte pour les comptes non vérifiés

Le changement a été repéré par plusieurs utilisateurs sur X et Reddit, avant d’apparaître dans le centre d’aide de la plateforme. Les comptes non vérifiés reçoivent désormais un message d’erreur lorsqu’ils atteignent leur plafond quotidien, avec une indication du type de limite concernée.

Cette mesure semble s’inscrire (en partie) dans la stratégie de X visant à réduire le spam, les robots et les usages automatisés massifs. Depuis plusieurs mois en effet, le réseau social multiplie les outils destinés à mieux identifier les comptes, notamment avec la fonction « à propos de ce compte », qui affiche certains éléments sur l’origine d’un profil.

Un argument de plus pour vendre X Premium

La coche bleue devient aussi un accès étendu à la parole

Mais cette limitation risque aussi d’être perçue comme une incitation directe à payer l’abonnement. Pour publier davantage, les utilisateurs devront se tourner vers X Premium, dont l’offre Basic commence à 3 dollars/euros par mois ou 32 dollars/euros par an.

Le problème est particulièrement sensible pour les utilisateurs intensifs, les comptes d’actualité, les communautés de fans, les créateurs et les profils qui utilisent X comme outil de discussion en temps réel. Une limite de 50 publications peut paraître confortable pour un usage occasionnel, mais elle devient vite contraignante pour les groupes de discussion (et encore plus sur des thèmes d’actus un peu « chauds »).

Pour une partie des utilisateurs historiques, cette modification des règles renforce l’idée que les fonctions de base du réseau deviennent progressivement payantes. La plateforme prend donc un gros risque, celui certes de convertir certains comptes à l’abonnement Premium, mais aussi pousser les plus mécontents vers des alternatives nettement moins restrictives.