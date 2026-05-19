Nintendo présente Pictonico!, son nouveau jeu mobile

Nintendo a levé le voile sur Pictonico!, son nouveau mobile qui sera disponible le 28 mai sur iPhone depuis l’App Store et les smartphones Android depuis le Google Play Store.

Le retour de Nintendo sur mobile avec Pictonico!

Pictonico! est un jeu mobile gratuit qui vous permet de vous amuser avec vos photos. Choisissez des photos existantes que vous aimeriez voir apparaître dans votre jeu (ou prenez-en de nouvelles) et jouez à des mini-jeux mettant en scène vos amis et votre famille. Redécouvrez d’anciennes photos de vos proches et voyez-les sous un tout nouveau jour alors qu’ils affrontent des attaques de zombies, des changements de costumes farfelus, des défis de carnaval et bien plus encore.

Nintendo fait savoir que plusieurs mini-jeux sont gratuits. En revanche, pour ceux qui veulent l’expérience complète (c’est-à-dire débloquer 80 mini-jeux au total), il faudra payer. Il y aura deux tarifs : 5,99 € et 7,99 €.

Cette collection de mini-jeux déjantés vous permettra de redécouvrir vos photos sous un jour surprenant, comme en faisant du parachutisme avec votre grand-mère ou en regardant votre cousine danser en ballerine. De plus, vous pouvez enregistrer ces résultats farfelus sous forme d’images ou de vidéos pour les partager avec vos amis et votre famille.

Quelques précisions supplémentaires sont partagées par Nintendo. Déjà, Nintendo assure que les photos que vous utilisez dans Pictonico! ne sont pas envoyées vers ses serveurs. Certains pourraient penser que le groupe veuille utiliser les photos des joueurs pour entraîner un modèle d’intelligence, mais ce ne sera pas le cas. De plus, une connexion Internet est obligatoire lors du premier lancement. Mais après cela, il est possible de jouer hors ligne.

Sur le principe, le jeu peut rappeler l’univers de WarioWare dans les grandes lignes. Cela n’est pas anodin : Pictonico! a été codéveloppé par les créateurs de WarioWare.