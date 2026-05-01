Google Gemini arrive dans les voitures comme assistant IA

Google va déployer son assistant IA Gemini dans les véhicules équipés d’Android Automotive via une mise à jour logicielle, sans attendre les nouveaux modèles. La plupart des voitures commercialisées depuis 2020 sont concernées, ce qui représente plusieurs millions de véhicules déjà en circulation.

« Quand les premières voitures avec Google intégré ont pris la route en 2020, nous avons pris l’engagement que votre voiture s’améliorerait avec le temps », rappelle Google pour justifier la démarche. Gemini s’affiche via une barre lumineuse multicolore au-dessus de la barre de tâches et un bouton « Demander à Gemini ». Gemini Live, la version conversationnelle continue déjà disponible, est également intégrée.

Navigation, messages et musique avec Gemini au volant

Gemini se connecte à Google Maps pour répondre à des requêtes de navigation contextuelles : trouver un restaurant selon ses envies, connaître les conditions de stationnement ou anticiper les aléas du trajet en temps réel. Les messages peuvent être résumés vocalement pour permettre une réponse sans décrocher le regard de la route. Pour la musique, Gemini comprend aussi bien les demandes floues que les requêtes précises : demander un genre, une ambiance ou un artiste sur une application de streaming sans connaître le nom exact de la station.

En activant Gemini Live, les conducteurs et les passagers peuvent enchaîner les échanges sans reformuler chaque question. Une demande d’informations historiques sur une destination peut se prolonger en conversation libre, avec la possibilité d’interrompre et de rebondir sur un détail inattendu.

Manuels intégrés, contrôles du véhicule et données personnelles

Il y a également l’accès aux manuels du propriétaire fournis directement par les constructeurs de véhicules. Gemini peut ainsi répondre à des questions propres au modèle de la voiture, comme la programmation de la hauteur d’ouverture du coffre ou la préparation au passage en station de lavage automatique. Les conducteurs de véhicules électriques peuvent également interroger Gemini sur le niveau de batterie actuel ou l’autonomie estimée à l’arrivée.

Gemini comprend également des commandes nuancées pour les réglages de confort : décrire une sensation (froid, buée, etc) suffit pour que l’assistant IA active le chauffage et le dégivrage simultanément. Google précise que les actions disponibles varient selon la marque et le modèle.

La mise à jour apparaît pour les utilisateurs connectés à leur compte Google dans leur véhicule. Dans un second temps, Google prévoit d’étendre le déploiement à d’autres régions et langues, et d’ouvrir l’accès aux données personnelles stockées dans Gmail, Calendar et Google Home.