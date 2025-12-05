TENDANCES
Internet

GPT-5.2 arrive bientôt : OpenAI va contrer Gemini 3 avec ChatGPT

5 Déc. 2025 • 19:13
Face à la montée en puissance de la concurrence, le patron d’OpenAI, Sam Altman, a déclenché une situation « alerte rouge » en début de semaine. Cette mobilisation d’urgence vise à répondre rapidement aux avancées de Google avec Gemini 3 et d’Anthropic avec Claude Opus 4.5. Selon The Verge, la riposte prendra la forme d’une mise à jour imminente : le lancement de GPT-5.2, initialement prévu pour plus tard dans le mois.

OpenAI va déjà proposer GPT-5.2

Le modèle GPT-5.2 est désormais prêt et serait déployé dès le début de la semaine prochaine, la date du 9 décembre étant actuellement ciblée par l’entreprise. Cette accélération du calendrier est une réaction directe à la sortie de Gemini 3 le mois dernier, le modèle d’intelligence artificielle de de Google qui a dominé les benchmarks et a impressionné jusqu’à Elon Musk et Sam Altman lui-même.

D’après les tests internes, ce nouveau modèle de raisonnement surpasserait Gemini 3 de Google. L’objectif affiché est de combler l’écart technique creusé récemment par Google, alors que la version précédente, GPT-5.1, n’a été mise en ligne que le 12 novembre.

Si la date du 9 décembre reste sujette aux aléas habituels (défis de développement, capacité des serveurs ou annonces concurrentes), cette sortie marque le début d’une nouvelle stratégie. Sous l’impulsion de l’« alerte rouge » décrétée par Sam Altman, OpenAI délaisse la course aux fonctionnalités tape-à-l’œil pour se concentrer sur l’essentiel.

Les prochains mois verront ChatGPT évoluer pour gagner en vitesse, en fiabilité et en personnalisation. Le déploiement de GPT-5.2 n’est ainsi que la première étape d’un effort plus large visant à consolider les fondamentaux du chatbot face à une rivalité industrielle de plus en plus intense.

