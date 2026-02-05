Google Gemini 3 dépasse les 750 millions d’utilisateurs et bouscule ChatGPT

Google accélère brutalement dans la course à l’intelligence artificielle. Lors de la présentation des résultats financiers d’Alphabet, Sundar Pichai a révélé que l’application Gemini compte désormais plus de 750 millions d’utilisateurs actifs mensuels, soit plus de 100 millions de nouveaux utilisateurs en quelques semaines seulement. Une croissance largement attribuée au lancement de Gemini 3, ce dernier étant présenté comme le modèle le plus adopté de l’histoire du groupe.
Depuis son arrivée, Gemini 3 a suscité un enthousiasme rare dans l’écosystème tech. Experts, développeurs et dirigeants de la Silicon Valley saluent ses performances, jugées comparables, voire supérieures, à celles de ses concurrents directs. Sundar Pichai a souligné une “hausse significative de l’engagement par utilisateur”, confirmant que l’assistant IA est devenu central dans l’écosystème Google.
Cette dynamique permet à Google de réduire l’écart avec ChatGPT, dont la base d’utilisateurs hebdomadaires serait proche des 900 millions selon plusieurs estimations. Pour maintenir cet élan, Alphabet prévoit de doubler ses investissements dans l’IA en 2026. Gemini doit aussi s’intégrer davantage aux produits grand public : Apple a choisi le modèle pour moderniser Siri, tandis que Samsung prévoit d’étendre son usage sur ses smartphones.
Google explore également des fonctionnalités transactionnelles et publicitaires au sein de Gemini, sans calendrier précis toutefois. Si la monétisation reste prudente, l’objectif est clair : transformer l’assistant en plateforme centrale de services numériques. Avec Gemini 3, Google signe ainsi un retour spectaculaire dans la bataille mondiale de l’IA générative, et semble désormais en mesure de contester la domination d’OpenAI sur le moyen/long terme.
