YouTube teste le retour des messages privés avec sa messagerie

Cinq ans après avoir supprimé sa fonctionnalité de messagerie privée, YouTube teste à nouveau un système de messages directs au sein de son application mobile. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de partager des vidéos (formats longs, Shorts ou lives) et d’en discuter sans jamais quitter la plateforme.

Le retour de la messagerie privée sur YouTube

Pour l’instant, cette expérimentation est limitée géographiquement et démographiquement. Seuls les utilisateurs majeurs qui sont en Irlande et en Pologne y ont accès. YouTube présente ce retour comme une réponse à une « demande prioritaire » de sa communauté.

Contrairement aux messageries classiques, celle-ci intègre des garde-fous stricts dès le départ. Le système fonctionne sur invitation : un utilisateur doit accepter une demande avant qu’une conversation puisse démarrer, avec la possibilité de refuser, bloquer ou signaler un internaute.

YouTube ne compte pas laisser cette nouvelle messagerie devenir une zone de non-droit. La plateforme prévient explicitement que les messages pourront être scannés par ses systèmes automatisés et examinés par des modérateurs pour s’assurer qu’ils respectent les règles de la communauté. Tout contenu susceptible de causer des dommages dans le monde réel sera traqué, indique la plateforme de vidéos.

Ce revirement stratégique vise à retenir l’engagement social qui s’échappe aujourd’hui vers WhatsApp, Messenger ou Discord dès qu’une vidéo est partagée. Reste à voir si les utilisateurs adopteront cette fonctionnalité ou s’ils préféreront, comme maintenant, continuer à discuter ailleurs.