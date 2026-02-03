Mission lunaire Artemis 2 : la NASA reporte le lancement à mars après une fuite d’hydrogène

La NASA a annoncé il y a quelques heures un nouveau report pour Artemis 2, première mission habitée du programme lunaire depuis Apollo. Initialement prévue pour février, la fenêtre de lancement est désormais repoussée à mars 2026 à la suite d’anomalies techniques détectées lors d’un test clé effectué plus tôt cette semaine.

Une répétition générale interrompue

Lors de la « wet dress rehearsal », une simulation complète de remplissage et de compte à rebours sur le pas de tir, une fuite d’hydrogène liquide persistante a été détectée sur le lanceur Space Launch System (SLS). Bien que les équipes aient réussi à alimenter les réservoirs, le système de lancement automatique a stoppé la séquence finale à moins de cinq minutes du décollage en raison d’une hausse soudaine du débit de la fuite.

NASA completed a wet dress rehearsal for the Artemis II mission in the early morning hours on Feb. 3. To allow teams to review data and conduct a second wet dress rehearsal, NASA will now target March as the the earliest possible launch opportunity for the Artemis II mission.… pic.twitter.com/jSnCUPLQb6 — NASA (@NASA) February 3, 2026

D’autres ajustements techniques à effectuer

La NASA a également identifié plusieurs points à corriger avant toute tentative réelle. Le processus de pressurisation de l’écoutille du module Orion s’est révélé plus long que prévu, tandis que des coupures intermittentes ont affecté les communications audio entre les équipes au sol. L’agence doit aussi s’assurer que les températures basses n’altèrent pas les équipements le jour du lancement.

Sur X, l’administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a rappelé que ces tests sont conçus pour détecter les problèmes avant le vol : “Ces essais existent précisément pour maximiser nos chances de succès lors du lancement réel.”

Les équipes analyseront désormais les données collectées avant de programmer une nouvelle répétition complète. Ce n’est qu’après validation des correctifs que la NASA annoncera officiellement la prochaine fenêtre de tir pour Artemis 2, étape clé du retour humain vers la Lune.