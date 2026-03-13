Adobe : le CEO Shantanu Narayen prépare son départ après 18 ans à la tête du groupe

Après près de deux décennies à diriger Adobe, Shantanu Narayen a annoncé son intention de quitter son poste de CEO. Son départ ne sera toutefois pas immédiat et interviendra lorsque le conseil d’administration aura désigné un successeur. Une fois la transition enclenchée, Narayen conservera un rôle central en restant président du conseil d’administration, ce afin d’accompagner la passation de pouvoir.
La période Narayen correspond à l’un des basculements les plus structurants de l’histoire d’Adobe, soit le passage d’une vente de licences boîte à un modèle avec abonnement. Sans être le tout premier éditeur à emprunter cette voie, Adobe a été parmi les grandes entreprises technologiques à l’imposer à grande échelle, avec la transition de Creative Suite vers Creative Cloud.
Ce choix a profondément modifié la relation avec les utilisateurs de logiciels emblématiques comme Photoshop, Illustrator, Premiere Pro ou Lightroom, en échange d’une promesse de mises à jour continues et d’un accès plus flexible, mais aussi d’une dépendance à l’abonnement.
Dans un message interne, Shantanu Narayen a dressé un bilan chiffré de son mandat : Adobe est ainsi passé sous sa gouvernance d’environ 3 000 employés à plus de 30 000, tandis que le chiffre d’affaires a grimpé de moins d’un milliard de dollars à plus de 25 milliards (soit environ 23 milliards d’euros). Un parcours brillant en terme de résultats.
Le patron sortant insiste aussi sur le prochain cycle d’innovation, largement porté par l’intelligence artificielle. « La prochaine ère de la créativité s’écrit maintenant — façonnée par l’IA, par de nouveaux workflows et par de nouvelles formes d’expression », écrit-il, rappelant qu’Adobe veut continuer à anticiper les ruptures plutôt que les subir.
