007 First Light : voici les 13 premières minutes du jeu

IO Interactive a choisi de reprendre la main après la fuite d’images de 007 First Light en publiant officiellement les 13 premières minutes de sa mission d’ouverture. Le studio avait d’abord fait retirer la vidéo qui circulait, avant de diffuser lui-même cet extrait en expliquant que certains joueurs avaient déjà mis la main sur le disque avant la sortie.

13 minutes de gameplay pour 007 First Light

Cette décision permet au studio de contrôler enfin la première impression laissée par son jeu James Bond. IO Interactive assume d’ailleurs d’emblée le terrain du spoiler, avec une séquence pensée pour servir d’introduction au lancement et non comme un simple teaser isolé.

L’extrait donne immédiatement le ton. James Bond voit son hélicoptère abattu, chute dans l’océan, puis doit reprendre ses esprits avant de progresser derrière les lignes ennemies.

La mise en scène mêle action directe et approche plus furtive. Une partie de la progression repose sur des passages d’infiltration qui évoquent clairement les grands codes du genre, avec une tension plus silencieuse après l’ouverture du crash.

Ce premier morceau de jeu a aussi une fonction simple : montrer que 007 First Light ne veut pas seulement vendre une image de James Bond, mais aussi un rythme de jeu. IO Interactive place déjà son Bond dans une logique de survie, d’improvisation et de discrétion, au lieu de tout miser sur l’apparat.

Ce gameplay arrive alors que le studio assume déjà les débats autour de son interprétation du personnage. Le James Bond de 007 First Light, doublé par Patrick Gibson en version originale, sera plus jeune et suivra une trajectoire qui doit l’emmener du statut de soldat à celui d’agent 00.

IO Interactive ne cherche visiblement pas à lisser cette proposition. Le studio a récemment expliqué qu’un Bond qui ne susciterait aucune réaction serait surtout un Bond sans intérêt et semble considérer cette petite controverse comme un signal plutôt sain à l’approche de la sortie.

Le calendrier, lui, est désormais très proche. 007 First Light sera disponible le 27 mai sur PC, PlayStation Xbox Series X/S.