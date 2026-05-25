Star Citizen dépasse le milliard de dollars de financement, mais reste toujours en accès anticipé

Star Citizen vient de franchir un seuil quasi historique dans le jeu vidéo, soit plus d’1 milliard de dollars collectés (environ 855 millions d’euros) via sa campagne de financement participatif (entre autres). Plus de 6,5 millions de joueurs ont misé leurs deniers ou effectué des achats en jeu, et malgré cela le projet de Cloud Imperium Games reste toujours en alpha près de neuf ans après son arrivée en accès anticipé.

Le plus grand financement participatif du jeu vidéo

Lancé en 2012 avec une campagne Kickstarter qui visait initialement 500 000 dollars, Star Citizen a rapidement changé d’échelle. Le studio de Chris Roberts, créateur du mythique Wing Commander, a boosté le développement de Star Citizen grâce à la vente de vaisseaux, de packs et d’accès progressifs à son univers spatial persistant.

Cette méthode a permis à Cloud Imperium d’échapper aux contraintes habituelles d’un éditeur traditionnel… mais alimente aussi les critiques. Beaucoup de joueurs saluent l’ambition folle du projet, tandis que d’autres dénoncent un développement interminable, régulièrement relancé par de nouveaux vaisseaux encore conceptuels.

Squadron 42 approche, sans date ferme

Chris Roberts défend une vision au long cours

Le spin-off solo Squadron 42, porté par un casting prestigieux avec Mark Hamill, Gary Oldman et Henry Cavill, serait « dans les dernières étapes » de production. Chris Roberts décrit le jeu comme une expérience où le joueur devient « la star d’un énorme film événement », mêlant cinématiques et contrôle en vue subjective.

Mais là encore, aucune date précise n’a été confirmée. Le site officiel évoque toujours une sortie prévue en 2026, tandis que Star Citizen lui-même n’a pas encore basculé vers sa version 1.0.

A noter tout de même que le milliard de dollars atteint par Star Citizen n’est pas tout à fait un record pour le financement d’un jeu vidéo. Certes, aucun autre titre n’a mobilisé une telle somme directement auprès de sa communauté, mais le développement de GTA VI aurait coûté jusqu’ici pas moins d’1,5 milliard de dollars ! Star Citizen est toutefois le second jeu vidéo à passer la barre du milliard de dollars.