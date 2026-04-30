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Star Wars : Galactic Racer : un trailer de gameplay et une date pour le jeu de course galactique

3 min.
30 Avr. 2026 • 19:27
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Star Wars: Galactic Racer tient enfin sa date de lancement. Après une fuite liée à des éléments promotionnels publiés trop tôt par l’éditeur (ou les développeurs, que les coupables se désignent), le jeu de course développé par Fuse Games est désormais attendu pour le 6 octobre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Un retour ambitieux de la course arcade dans l’univers Star Wars

Présenté lors du dernier State of Play, Star Wars: Galactic Racer veut renouer avec les sensations de vitesse associées aux podracers du célèbre jeu Star Wars Racer, tout en élargissant la formule à d’autres types de véhicules. Le joueur incarne Shade, un pilote solitaire lancé dans la Galactic League, une compétition clandestine née dans les zones les plus instables de la Bordure Extérieure.

Le récit s’articule autour d’un conflit avec Kestar Bool, figure influente et manipulatrice de cette ligue illégale. Shade est recruté par Darius Pax, un fondateur menacé de perdre le contrôle de son propre championnat. La promesse faite aux joueurs est de courir pour la « revanche et la gloire ». Des gladiateurs d’un autre genre en somme…

Solo, multijoueur et personnalisation au programme

Des véhicules taillés pour tous les styles

La campagne solo proposera une progression à embranchements, avec des pièces, outils et améliorations à débloquer. Landspeeders, skim speeders, speeder bikes et podracers pourront être modifiés avec l’aide de Hibi, la mécanicienne chargée d’accompagner le joueur dans ses choix techniques.

Le jeu misera aussi sur un multijoueur en ligne jusqu’à 12 pilotes, un mode Arcade avec contre-la-montre et défis de précision, ainsi que des scénarios imposant des conditions de course particulières.

Des éditions en pagaille, dont un superbe Collector physique

L’édition Standard sera proposée à 59,99 euros. L’édition Deluxe, affichée à 79,99 euros, ajoutera trois véhicules exclusifs, trois événements Arcade, un pack de livrées Deluxe, un pack de bannières multijoueur et un artbook numérique.

Les collectionneurs pourront se tourner vers l’édition Collector physique à 159,99 euros. Cette dernière inclura le contenu Deluxe, un modèle du landspeeder Kor Sarun: Darc X, une bannière physique de Kestar Bool, deux écussons de pilote, un artbook imprimé, un steelbook et un fourreau personnalisé.

Toutes les précommandes donneront accès à une livrée bonus utilisable sur plusieurs types de véhicules, avec une couleur différente selon la plateforme, ainsi qu’un fond de bannière multijoueur.

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