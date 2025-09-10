TENDANCES
Jeux vidéo

Star Wars: Beyond Victory prend date sur les casques Meta Quest 3 et 3S (+trailer)

10 Sep. 2025 • 12:00
0

Lucasfilm et ILM viennent d’annoncer la date de sortie de Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset, qui sera donc disponible le 7 octobre prochain et en exclusivité sur les casques Meta Quest 3 et 3S. Ce nouvel opus combine aventure narrative, courses futuristes et collection d’objets virtuels, de quoi sans doute satisfaire les plus fans de l’univers Star Wars. Trois modes de jeux sont proposés, soit Adventure Mode, où le joueur incarne un jeune pilote de podracer guidé par Sebulba dans des courses en réalité mixte, Arcade Mode, focalisé sur des parties rapides de course immersive, et Playset Mode, qui permet de collectionner et exposer divers objets de l’univers Star Wars.

Présenté en avant-première lors de la Star Wars Celebration au Japon, le titre peut séduire par son mélange original entre jeu vidéo, arcade et jouets de collection revisités en réalité virtuelle… même si l’on peut regretter que les courses ne se déroulent pas en vue à la première personne, comme sur l’excellent Star Wars Racer. L’action prend place pendant le Règne de l’Empire, offrant aux fans un retour sur des personnages emblématiques de la prélogie. Avec la participation vocale de Greg Proops, Lewis MacLeod et Bobby Moynihan, Beyond Victory promet d’être une véritable célébration de la franchise… si tant est que le gameplay tienne toutes ses promesses.



