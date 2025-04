Star Wars: Beyond Victory (Meta Quest 3) : les premiers détails et le premier trailer… nous laissent sceptiques

Après l’excellente série de jeux Vader Immortal sur PCVR et Meta Quest ainsi que le très bon Star Wars: Tales from the Galaxy, on ne pouvait qu’attendre avec une certaine impatience la prochaine création du studio ILMxLAB, d’autant plus que l’annonce de Star Wars: Beyond Victory laissait entrevoir la résurrection d’une version modernisée du très culte Star Wars Racer. On ne va pas passer par quatre chemins : le premier trailer de Star Wars: Beyond Victory a fait l’effet d’une douche assez froide, les séquences de gameplay montrant des courses en réalité mixte vues de haut, le tout dans un enrobage graphique pour l’instant assez approximatif. Pour le retour de Star Wars Racer, c’est raté. Le jeu propose aussi des séquences narratives en vue à la première personne, mais ces dernières ne concernent jamais les courses et surtout semblent être une redite de ce que l’on avait déjà vu dans les jeux précédents du studio.



D’autres détails ont émergé : l’action du jeu se situe 22 ans après La Menace Fantôme, et le joueur incarne Volo, un jeune pilote de podracer recruté par Sebulba. Trois modes de jeu seront proposés : le mode « Aventure » suit l’ascension de Volo dans le monde du podracing pour le compte de Sebulba, le mode « Arcade » se concentre sur la course pure et rapide, tandis que le mystérieux mode « Playset » — encore non dévoilé — permettra aux joueurs de créer leurs propres scènes Star Wars avec des figurines et véhicules virtuels à collectionner. Star Wars: Beyond Victory n’a pas encore de date de sortie, mais en l’état, et ainsi que le dirait maitre Yoda, « sceptiques nous sommes ».