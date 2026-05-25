Starship V3 réussit son premier vol d’essai malgré quelques couacs

SpaceX a a de quoi être satisfait après le premier vol d’essai du Starship V3, lancé depuis la Starbase au Texas ce vendredi 22 mai 2026. Cette douzième mission de test du programme Starship n’a pas été parfaite, mais elle a rempli plusieurs objectifs majeurs, notamment le déploiement de simulateurs Starlink et la validation partielle de la nouvelle architecture du lanceur.

Une version plus puissante et pensée pour Starlink

Starship V3 mesure désormais 124 mètres de haut et inaugure les moteurs Raptor 3, alimentés au méthane et capables de générer chacun entre 230 et 260 tonnes de poussée. Avec ses 33 moteurs, le Super Heavy peut produire environ 8 165 tonnes de poussée au décollage, soit plus du double de Saturn V.

Cette version introduit aussi un système de séparation à étage chaud, des ailettes à grille revues et un mécanisme de déploiement amélioré. L’objectif à court terme est de pouvoir utiliser Starship pour accélérer le lancement des satellites Starlink V3, avec jusqu’à 60 unités par mission à terme.

Des anomalies moteur, mais une mission utile

SpaceX valide le déploiement orbital expérimental

Après la séparation des étages, plusieurs moteurs du Super Heavy se sont arrêtés trop tôt durant la manœuvre de retour, empêchant une rentrée contrôlée. L’étage n’était toutefois pas destiné à être récupéré. Plus haut, Starship a perdu l’un de ses moteurs Raptor 3 à vide, mais a tout de même atteint la trajectoire prévue.

Dan Huot, commentateur de SpaceX, a résumé la situation avec prudence : « Je ne parlerais pas d’insertion orbitale nominale, mais c’est dans les limites acceptables. » SpaceX a ensuite déployé 20 simulateurs de satellites et deux satellites expérimentaux « Dodger Dog » capables de filmer le vaisseau en vol.

Ce test globalement réussi confirme que Starship V3 reste un programme en cours d’évolution, mais aussi que SpaceX avance prudemment mais solidement vers ses grands objectifs, soit Starlink, l’atterrisseur lunaire Artemis et, à plus long terme les ambitions martiennes d’Elon Musk.