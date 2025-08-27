TENDANCES
Science

Starship : succès total pour le 10ème vol d’essai, avec le premier déploiement d’une charge utile

27 Août. 2025 • 9:45
0

Lors de son dixième vol d’essai ce mardi 26 août, SpaceX a enfin franchi une étape majeure : pour la toute première fois en effet, le Starship a réussi à déployer une charge utile en orbite. Le lanceur géant, largué depuis la Starbase au Texas, a mis en orbite huit satellites factices reproduisant les conditions du réseau Starlink, avant de retomber selon le plan prévu dans l’océan Indien. Le Super Heavy, l’étage propulseur principal du Starship, a également accompli un retour contrôlé dans le golfe du Mexique, démontrant de nouveau les progrès réalisés dans la réutilisabilité des lanceurs. Ce succès intervient après une longue série de revers qui avaient vu plusieurs essais avorter en 2025. Pour rappel, les 7ème et huitième vols d’essai s’étaient conclus par des explosions avant que le lanceur n’arrive en orbite, tandis qu’aucune charge utile n’avait pu être déployée lors du neuvième essai.

Aux yeux de SpaceX et de la NASA, cette réussite revêt une importance d’autant plus stratégique qu’elle ouvre la voie à des lancements massifs de satellites et prépare le terrain pour les futures missions lunaires prévues dans le cadre du programme Artemis III. Malgré la réussite de cet objectif clé, SpaceX doit encore valider des étapes cruciales pour le futur de la mission lunaire (comme le ravitaillement en orbite et un retour précis à la surface lunaire). Néanmoins, le retour cette fois intact de Starship et l’efficacité de la phase de déploiement marquent un tournant dans la conquête spatiale : la fusée la plus puissante jamais conçue semble cette fois avoir de bonnes chances de devenir pleinement opérationnelle.

