Starship : deuxième échec successif pour la méga-fusée de SpaceX

Jusqu’ici accoutumé à une enfilade de succès, SpaceX semble un peu avoir perdu son mojo en 2025. Ce jeudi 6 mars, l’équipe au sol de SpaceX a perdu le contact avec le second étage de sa méga-fusée Starship, soit une copie carbone de l’échec du précédent vol de janvier. Et comme lors de l’essai du 16 janvier, le premier étage du Starship a été récupéré par les bras mécaniques géants de la tour de lancement du Starbase, ce qui reste un énorme exploit technologique. La perte de contact s’est soldée par l’explosion « non programmée » du « Ship » (le surnom du second étage).

Afin d’éviter toute collision avec la pluie de débris, la FAA a décidé de suspendre temporairement les décollages/atterrissages d’avion dans la zone concernée. L’agence a aussi annoncé le démarrage d’une enquête, comme c’est à chaque fois le cas après tout incident de ce type. Force est donc de constater que « l’examen de sécurité complet » du lanceur suite à au lancement en partie raté de janvier n’a pas réellement résolu le problème. La méthode « essai-erreur-correction » de SpaceX commencerait-elle à montrer ses limites ? La route vers Mars semble en tout cas très loin d’être tracée…

On notera aussi que l’échec du second lancement du Starship pour l’année 2025 s’inscrit dans une période assez compliquée pour Elon Musk : les ventes de Tesla s’écroulent en Europe (et pas seulement en Europe), les tentatives du DOGE de démantèlement des services fédéraux sont de plus en plus souvent bloquées par la justice américaine, et plus globalement, l’image de l’entrepreneur s’est considérablement détériorée suite au positionnement du milliardaire à l’extrême droite de l’échiquier politique.