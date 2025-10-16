SpaceX amorce le Starship V3 après le dernier vol d’essai (réussi) du Starship V2

Ce lundi 13 octobre, et dans une relative indifférence des médias, Starship a réussi avec brio un nouveau vol d’essai. Ce vol est pourtant d’une importance cruciale puisqu’il ouvre sur un nouveau chapitre de SpaceX, en l’occurrence le Starship V3. La firme privée spatiale annonce en effet que « Cette prochaine itération sera utilisée pour les premiers vols orbitaux du Starship, les missions opérationnelles de charge utile, le transfert de propergol et bien plus encore, alors que nous progressons vers un véhicule entièrement et rapidement réutilisable pour desservir l’orbite terrestre, la Lune, Mars et au-delà ».

Une refonte profonde du Starship

Ces objectifs ambitieux dont de pair avec une refonte profonde du Starship, qui va désormais disposer de 33 Raptor 3 avec bien entendu une fiabilité et capacité de poussée largement revue à la hausse. On se souvient aussi des retards de lancement du Starship dus à des soucis lors de la phase de transfert de carburant : ces problèmes devraient appartenir au passé grâce à un nouveau tube permettant de guider en toute sécurité le méthane et l’oxygène liquide. Et ce n’est pas tout : le système de séparation du second étage pourra dorénavant fonctionner « à chaud », avant la séparation avec le booster, de façon à stabiliser la vitesse durant cette phase de séparation. La fusée disposera aussi de trois grandes ailettes au lieu des 4 habituelles moins imposantes.

Pas seulement un lanceur

Surtout, SpaceX semble enfin avoir compris que l’objectif à terme du Starship n’est pas seulement d’être un « très gros lanceur ». La nouvelle version sera améliorée – notamment avec un système d’amarrage pour le transfert de carburant – de façon à assurer de nouveaux types de missions et d’augmenter considérablement la durée de ses vols orbitaux, un point crucial pour la poursuite d’Artemis (la grande mission de la NASA pour le retour des astronautes américains sur la Lune).

Au sol, la tour « Mechazilla » et ses deux immenses bras métalliques seront revus pour être parfaitement adaptés à cette V3, tandis que les installations de lancement seront renforcées. Alors certes, l’objectif d’une colonisation de Mars à partir de 2028 reste de la pure vantardise de la part de Musk (aucun spécialiste ou scientifique n’y croit à part lui), mais le Starship V3 devrait au moins permettre de boucler la mission lunaire Artemis d’ici les trois prochaines années, ce qui n’est déjà pas si mal…