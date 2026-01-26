Starship V3 : SpaceX vise un premier vol d’essai à la mi-mars pour sa fusée géante de nouvelle génération

SpaceX se prépare à franchir une nouvelle étape dans son programme spatial avec le premier vol d’essai de Starship V3, désormais programmé pour la mi-mars. L’annonce a été faite par Elon Musk sur X, alors que l’entreprise accélère le développement de sa fusée la plus ambitieuse à ce jour, un lanceur destiné aussi bien aux missions lunaires qu’aux futurs voyages vers Mars.

Une version plus puissante et taillée pour Starlink

Cette troisième génération de Starship se distingue par une taille accrue et des capacités de propulsion renforcées. L’engin a été conçu pour lancer la nouvelle génération de satellites Starlink, plus lourds et capables d’offrir des débits plus élevés. Autre nouveauté majeure : Starship V3 doit être capable de s’amarrer à d’autres vaisseaux en orbite terrestre, une fonction essentielle pour les missions de longue durée vers la Lune et la planète rouge.

Starship launch in 6 weeks pic.twitter.com/3HFf4H5cc4 — Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2026

Un calendrier sous pression

Ce calendrier s’inscrit dans un contexte bien particulier : SpaceX serait en route vers une introduction en Bourse, tout en étant au cœur des ambitions américaines de retour sur la Lune. Starship joue en effet un rôle clé dans le programme Artemis de la NASA, qui vise à établir une présence durable sur la surface lunaire dans les années à venir.

Des retards liés à des incidents techniques

Le développement de Starship V3 a toutefois connu des revers. En novembre dernier, un prototype du booster a explosé lors d’essais au sol, endommageant lourdement la structure. L’incident est survenu pendant des tests de pressurisation du système de gaz, sans que SpaceX ne fournisse depuis de détails techniques complets.

La version précédente, Starship V2, avait connu des résultats contrastés. La fusée avait notamment réussi des vols orbitaux, le déploiement de charges utiles factices et la récupération de plusieurs étages de propulsion. Mais ces succès étaient aussi accompagnés d’explosions spectaculaires, un corolaire malheureusement inévitable de l’approche de développement rapide et itérative chère à SpaceX.

Une concurrence spatiale qui s’intensifie

Leader mondial des lancements orbitaux, SpaceX voit émerger depuis peu une concurrence crédible. Blue Origin, la société de Jeff Bezos, a récemment effectué plusieurs vols de sa fusée lourde New Glenn et prévoit une nouvelle mission prochainement avec en ligne de mire ses propres projets lunaires. Si New Glenn reste plus compacte que Starship, une version élargie est déjà en développement.

Le premier vol d’essai de Starship V3 devrait donc incarner la capacité de l’entreprise à rester en tête dans un secteur où l’innovation et la fiabilité sont désormais plus importantes que jamais.