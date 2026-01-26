TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Starship V3 : SpaceX vise un premier vol d’essai à la mi-mars pour sa fusée géante de nouvelle génération
Science

Starship V3 : SpaceX vise un premier vol d’essai à la mi-mars pour sa fusée géante de nouvelle génération

3 min.
26 Jan. 2026 • 18:50
0

SpaceX se prépare à franchir une nouvelle étape dans son programme spatial avec le premier vol d’essai de Starship V3, désormais programmé pour la mi-mars. L’annonce a été faite par Elon Musk sur X, alors que l’entreprise accélère le développement de sa fusée la plus ambitieuse à ce jour, un lanceur destiné aussi bien aux missions lunaires qu’aux futurs voyages vers Mars.

Une version plus puissante et taillée pour Starlink

Cette troisième génération de Starship se distingue par une taille accrue et des capacités de propulsion renforcées. L’engin a été conçu pour lancer la nouvelle génération de satellites Starlink, plus lourds et capables d’offrir des débits plus élevés. Autre nouveauté majeure : Starship V3 doit être capable de s’amarrer à d’autres vaisseaux en orbite terrestre, une fonction essentielle pour les missions de longue durée vers la Lune et la planète rouge.

Un calendrier sous pression

Ce calendrier s’inscrit dans un contexte bien particulier : SpaceX serait en route vers une introduction en Bourse, tout en étant au cœur des ambitions américaines de retour sur la Lune. Starship joue en effet un rôle clé dans le programme Artemis de la NASA, qui vise à établir une présence durable sur la surface lunaire dans les années à venir.

Des retards liés à des incidents techniques

Le développement de Starship V3 a toutefois connu des revers. En novembre dernier, un prototype du booster a explosé lors d’essais au sol, endommageant lourdement la structure. L’incident est survenu pendant des tests de pressurisation du système de gaz, sans que SpaceX ne fournisse depuis de détails techniques complets.

Starship 10ème essai

La version précédente, Starship V2, avait connu des résultats contrastés. La fusée avait notamment réussi des vols orbitaux, le déploiement de charges utiles factices et la récupération de plusieurs étages de propulsion. Mais ces succès étaient aussi accompagnés d’explosions spectaculaires, un corolaire malheureusement inévitable de l’approche de développement rapide et itérative chère à SpaceX.

Une concurrence spatiale qui s’intensifie

Leader mondial des lancements orbitaux, SpaceX voit émerger depuis peu une concurrence crédible. Blue Origin, la société de Jeff Bezos, a récemment effectué plusieurs vols de sa fusée lourde New Glenn et prévoit une nouvelle mission prochainement avec en ligne de mire ses propres projets lunaires. Si New Glenn reste plus compacte que Starship, une version élargie est déjà en développement.

Le premier vol d’essai de Starship V3 devrait donc incarner la capacité de l’entreprise à rester en tête dans un secteur où l’innovation et la fiabilité sont désormais plus importantes que jamais.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Starship V2 Science

SpaceX amorce le Starship V3 après le dernier vol d’essai (réussi) du Starship V2

Starship essai 4 Science

Après l’échec, SpaceX s’apprête à effectuer le neuvième vol d’essai du Starship

Starship 9 Science

Starship : le neuvième vol d’essai se solde par un échec… pour la troisième fois de suite

Starship 10ème essai Science

Starship : succès total pour le 10ème vol d’essai, avec le premier déploiement d’une charge utile

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval

GTA 6 ne serait pas disponible au format physique au lancement

26 Jan. 2026 • 20:48
0 Jeux vidéo

Take-Two et Rockstar Games envisageraient de ne pas commercialiser la version disque de Grand Theft Auto VI (GTA 6) en même temps que...

WhatsApp Chaines

WhatsApp va devoir respecter les règles du DSA en Europe pour ses chaînes

26 Jan. 2026 • 20:04
0 Internet

La Commission européenne a intégré aujourd’hui WhatsApp à la liste des très grandes plateformes en ligne,...

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 26 janvier

26 Jan. 2026 • 18:00
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

puce Microsoft Maia 200

Microsoft Maia 200 : un nouvel accélérateur d’inférence IA pour réduire le coût de génération des jetons

26 Jan. 2026 • 17:37
0 Matériel

Microsoft a annoncé le lancement de Maia 200, une puce dédiée à l’inférence en intelligence artificielle....

Gmail Logo

Gmail corrige le bug du filtre anti-spam ne fonctionnant plus

26 Jan. 2026 • 17:04
0 Internet

Google a résolu une panne qui affectait Gmail et provoquait un dysfonctionnement complet des filtres anti-spam. Les utilisateurs ont connu une...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.2.1 et watchOS 26.2.1 sont disponibles avec iOS 18.7.4/16.7.13/15.8.6/12.5.8

iOS 26.2.1 et watchOS 26.2.1 sont disponibles avec iOS 18.7.4/16.7.13/15.8.6/12.5.8

26 Jan. 2026 • 19:12

image de l'article Apple préparerait un module Face ID plus fin pour l’iPhone Air 2 (et les Mac ?)

Apple préparerait un module Face ID plus fin pour l’iPhone Air 2 (et les Mac ?)

26 Jan. 2026 • 18:38

image de l'article AirTag 2 : les iPhone et Apple Watch compatibles avec Localisation précise

AirTag 2 : les iPhone et Apple Watch compatibles avec Localisation précise

26 Jan. 2026 • 18:03

image de l'article Malware : une base de données expose près d’un million de mots de passe iCloud

Malware : une base de données expose près d’un million de mots de passe iCloud

26 Jan. 2026 • 17:53

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site