Xbox Games Showcase 2026 : le résumé des annonces (Gears of War, Fable, Halo, Xbox Series X25…)

Microsoft a organisé aujourd’hui son Xbox Games Showcase 2026 à l’occasion du Summer Game Fest. Ce fut l’occasion de présenter près de 30 jeux vidéo, ainsi qu’une édition spéciale de la Xbox Series X pour les 25 ans de Xbox. Cela arrive quelques jours après le State of Play de Sony pour la PlayStation 5.

Xbox Series X25 (édition limitée) – novembre 2026

Le résumé des jeux présentés au Xbox Games Showcase 2026

Gears of War: E-Day – 6 octobre 2026 (exclusif console sur Xbox + disponible sur le Game Pass dès sa sortie)

Fable – 23 février 2027 (disponible sur le Game Pass dès sa sortie)

Halo: Campaign Evolved (disponible sur le Game Pass dès sa sortie)

Resonance: A Plague Legacy – 27 août 2026 (disponible sur le Game Pass dès sa sortie)



Persona 4 Revival – 18 février 2027

State of Decay 3 – 2027 (disponible sur le Game Pass dès sa sortie)

Sea of Thieves (saison 20): Custom Seas – 18 juin 2026 (disponible sur le Game Pass dès sa sortie)

METRO 2039 – février 2027

Bad Magpie – 2027 (disponible sur le Game Pass dès sa sortie)</h3



Wo Long 2: Wings of Ember – début 2027 (disponible sur le Game Pass dès sa sortie)

JOIN US – 2027 (disponible sur le Game Pass dès sa sortie)

Senua – 2027 (disponible sur le Game Pass dès sa sortie)

Fallout 76 Infestations – aujourd’hui (disponible sur le Game Pass)

DOOM: The Dark Ages | Revelations – 7 juillet 2026

Crazy Taxi: World Tour – 2027

Age of Empires IV: Raiders of the North – automne 2026

MINECRAFT DUNGEONS II – 29 septembre 2026 (disponible sur le Game Pass dès sa sortie)

Magician: The Devil’s Deal – 2027 (disponible sur le Game Pass dès sa sortie)

Valor Mortis – 24 septembre 2026 (disponible sur le Game Pass dès sa sortie)

The Elder Scrolls Online – Return of the Thieves Guild – 8 juillet 2026 (disponible sur le Game Pass dès sa sortie)

Flight Simulator 2024 | World Update 22 – 4 juillet 2026 (disponible sur le Game Pass dès sa sortie)

Where Winds Meet – Hidden Mountain – juillet 2026

Castlevania: Belmont’s Curse – 15 octobre 2026

Vivarium – 2027 (disponible sur le Game Pass dès sa sortie)

Persona 6 – pas de date (disponible sur le Game Pass dès sa sortie)

Spyro: A Realm Beyond – printemps 2027 (disponible sur le Game Pass dès sa sortie)

Clockwork Revolution – The Heist – 2027 (exclusif console sur Xbox + disponible sur le Game Pass dès sa sortie)

Call of Duty: Modern Warfare 4 – 23 octobre 2026