SpaceX : un moteur Raptor 3 explose au Texas pendant les préparatifs du premier vol du Starship V3

Les essais de Starship V3 ne se sont pas passés tout à fait comme prévu. Lors d’un test moteur mené sur le site de McGregor, une importante explosion suivie d’un violent incendie a touché un banc d’essai utilisé pour les moteurs Raptor 3, alors même que SpaceX prépare la première mission de cette nouvelle génération de Starship.

Un essai moteur qui tourne brutalement à l’accident

La scène a rapidement circulé dans les flux spécialisés consacrés à l’actualité spatiale : sur les images diffusées, on peut voir une épaisse colonne de fumée, puis une boule de feu, et ce au moment où SpaceX menait un essai sur ses moteurs de nouvelle génération. L’événement se serait produit lors d’un second test de la journée, ce qui laisse penser qu’une anomalie est survenue en cours d’allumage ou juste après la mise à feu.

À ce stade, l’entreprise n’a pas détaillé publiquement la cause précise du problème. Mais ce type d’incident, aussi impressionnant soit-il, s’inscrit dans une logique d’essais dite de qualification, où les moteurs sont poussés dans leurs retranchements afin d’identifier les points de rupture avant leur intégration sur un véhicule de vol.

Le Raptor 3, moteur des ambitions du Starship V3

Cette nouvelle version du moteur doit jouer un rôle central dans l’évolution de Starship. Plus puissante, plus légère et plus simple dans sa conception, la génération Raptor 3 est censée améliorer l’efficacité globale du système tout en soutenant la montée en cadence voulue par SpaceX. Starship V3 doit justement incarner cette nouvelle étape : une version plus robuste, plus performante et mieux adaptée aux ambitions lunaires, martiennes et commerciales du programme.

Un contretemps visible, mais pas forcément bloquant

L’explosion sur un banc d’essai ne signifie pas nécessairement un retard majeur du prochain vol. Ces tests techniques servent précisément à casser, corriger et fiabiliser avant les opérations de lancement. SpaceX a déjà connu des incidents comparables par le passé sans que cela ne remette systématiquement en cause l’ensemble du calendrier.

Le lancement inaugural de Starship V3 est toujours envisagé pour le mois de mai, après plusieurs glissements successifs du calendrier. Cet allongement des délais n’a rien de surprenant pour un programme aussi expérimental, surtout lorsque ce dernier intègre à la fois de nouvelles structures et de nouveaux moteurs.