La société chinoise Zeroth dévoile un robot domestique qui ressemble beaucoup à Wall-E

Présent au CES 2026, la jeune pousse chinoise Zeroth a su capter l’attention des visiteurs avec deux robots domestiques misant davantage sur le look que sur la démonstration technologique pure. Présentés comme des compagnons du quotidien, ces deux robots affichent des designs qui ne laisseront pas indifférents, surtout pour l’un des deux modèles..

M1, un robot humanoïde pensé pour la compagnie

Le premier modèle, baptisé M1, prend la forme d’un petit robot humanoïde destiné à évoluer à l’intérieur des foyers. Compact et expressif, il se positionne comme un compagnon interactif plutôt qu’un assistant utilitaire. Les capacités réelles n’ont pas été dévoilées, Zeroth préférant mettre en avant son potentiel relationnel et son esthétique « kawai ».

Proposé à un tarif d’environ 2 400 dollars (et probablement autant en euros), le M1 vise clairement un public de passionnés de robotique et de nouvelles technologies, curieux d’expérimenter les premières générations de robots sociaux.

W1, un robot mobile au look iconique

Le second modèle, W1, a immédiatement suscité la sympathie grâce à son apparence évoquant clairement le personnage Wall-E du film éponyme. Monté sur des petites chenilles, ce robot est capable de se déplacer aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Plus imposant et plus coûteux que le M1, sont prix avoisine les 5 000 dollars.

Zeroth prévoit une commercialisation des deux robots au printemps, la date du 15 avril étant évoquée. Si leurs usages restent encore limités, ces robots illustrent cependant une tendance claire : celle d’une robotique domestique axée avant tout sur l’émotion, le design et la proximité avec l’utilisateur, prémices sans doute d’un futur où les machines pourront devenir de véritables compagnons du quotidien.