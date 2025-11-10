Le robot humanoïde de Xpeng a généré un énorme bad buzz… qui ressemble au final à un compliment

C’est du jamais vu : lors d’une présentation en direct à Guangzhou, le constructeur chinois XPeng a créé une énorme surprise avec Iron, son robot humanoïde d’une troublante humanité. En entrant sur scène d’un pas fluide et assuré pour rejoindre le CEO He Xiaopeng, le robot a semé le doute dans l’esprit du public. Sa gestuelle naturelle et sa posture parfaitement équilibrée ont semblé si crédibles que beaucoup ont cru que le robot n’était en fait qu’un modèle humain déguisé. Face au scepticisme ambiant, XPeng a donc décidé de réagir en faisant revenir sur scène les ingénieurs et le robot.

XPENG’s next-gen IRON robot effectively crossed the uncanny valley, leading many to believe it was a human in a suit. In a follow-up event to prove it was a robot, He Xiaopeng had its leg skin cut open in front of a live audience. The robot then walked off the stage. pic.twitter.com/CNF5loZyaf — The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) November 6, 2025

Une “autopsie” en direct pour lever le doute

Sous les yeux médusés de l’assistance, les ingénieurs de XPeng ont alors littéralement découpé la jambe d’Iron, dévoilant ainsi des pistons, des circuits et des articulations mécaniques. Loin d’être un simple mannequin animé, le robot est en fait un concentré de technologie propulsé par un système d’intelligence artificielle propriétaire. La présentation très singulière de Iron a propulsé la vidéo au sommet des tendances sur les réseaux sociaux chinois… et ailleurs. Le bad buzz a reflué, mais pas entièrement : malgré la publication d’une autre vidéo montrant le dernier prototype du robot testé en laboratoire, des internautes ont continué à soutenir que la présentation était truquée et que la jambe robotisée bien visible était en fait une prothèse électronique portée par un individu en chair et en os. A vrai dire, ce bad buzz persistant ressemble fort à un compliment pour la startup chinoise, qui peut désormais enorgueillir de fabriquer des robots à la démarche tellement réaliste que l’on en vient à douter que tout cela soit vrai.

Un pas de plus vers les robots domestiques

Conçu pour évoluer dans des environnements humains, le robot Iron pourrait, à terme être déployé comme assistant commercial, guide muséal, ouvrier d’usine, voire pour des tâches strictement domestiques. En attendant, cette démonstration impressionnante marque un tournant symbolique pour la robotique chinoise, et prouve qu’à l’ère de l’intelligence artificielle, la frontière entre l’homme et la machine devient plus mince que jamais.