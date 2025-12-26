[CES 2026] LG dévoile CLOiD, un robot domestique pour concrétiser la maison « Zero Labor Home »

À l’approche du CES 2026, LG Electronics annonce la présentation de LG CLOiD, un robot domestique pensé pour prendre en charge une partie des tâches du quotidien à la maison. L’entreprise prévoit de montrer l’appareil au public lors du salon de Las Vegas, du 6 au 9 janvier 2026, avec une promesse centrale : alléger la charge mentale et matérielle des corvées répétitives pour libérer du temps. Une orientation que LG résume dans une formule appelée à revenir dans sa communication : « Zero Labor Home, Makes Quality Time ».

Un assistant domestique conçu pour “faire disparaître” les corvées

Avec CLOiD, LG ne parle pas d’un gadget de démonstration, mais d’un assistant domestique pensé pour évoluer dans des intérieurs modernes. L’objectif affiché est clair : automatiser des tâches récurrentes afin d’améliorer l’organisation de la maison, fluidifier certaines routines et renforcer le confort d’usage au quotidien.

La vision « Zero Labor Home » portée par LG s’inscrit dans une tendance de fond du marché : après la domotique et les assistants vocaux, l’industrie cherche désormais à connecter l’intelligence logicielle à des capacités physiques. Autrement dit, ne plus seulement “comprendre” une demande, mais aussi agir concrètement dans l’environnement. Dans cette approche, CLOiD se positionne comme une pièce maîtresse d’une maison où la technologie prend en charge l’exécution, pendant que l’utilisateur reprend la main sur son temps.

Deux bras, sept degrés de liberté : l’axe mécanique au service de la précision

Sur le plan matériel, LG met l’accent sur la dextérité. CLOiD est équipé de deux bras articulés offrant sept degrés de liberté chacun, une configuration destinée à produire des mouvements plus fluides et plus proches des gestes humains. L’idée est d’obtenir une amplitude de mouvement suffisante pour enchaîner des actions variées dans un espace domestique, sans se limiter à des scénarios trop cadrés.

Des mains à cinq doigts pour les gestes fins

Le robot intègre également des mains composées de cinq doigts indépendants. LG vise ici des actions nécessitant une précision accrue : manipuler des objets, saisir avec délicatesse, ajuster une prise, ou exécuter des gestes où la simple pince mécanique atteint vite ses limites. Dans l’univers de la robotique grand public, cette notion de “motricité fine” marque une étape importante : elle conditionne la capacité d’un robot à s’adapter à la diversité des objets d’un foyer, rarement standardisés et souvent fragiles.

Une « tête » comme centre de calcul, pensée pour l’interaction et la navigation

LG indique que le système de traitement principal de CLOiD est intégré dans la tête du robot. Cette architecture regroupe l’essentiel des fonctions nécessaires à l’assistance domestique : analyse de l’environnement, prise de décision, interaction et déplacement dans la maison.

Pour assurer le lien avec l’utilisateur, CLOiD embarque un ensemble de composants orientés communication : écran, haut-parleur, caméra et plusieurs capteurs. L’objectif est de permettre une interaction vocale et une communication visuelle, tout en facilitant la navigation dans l’espace domestique. À mesure que l’usage se répète, LG explique que le robot est conçu pour ajuster ses réponses et affiner sa manière d’aider, en s’appuyant sur les technologies d’intelligence artificielle de la marque.

Une stratégie robotique assumée, portée par un nouveau laboratoire

Au-delà du produit, LG profite de cette annonce pour rappeler que la robotique est devenue un axe stratégique de son développement. L’entreprise dit poursuivre ses investissements et ses travaux de recherche autour de la robotique appliquée à l’habitat, avec l’ambition d’automatiser certaines tâches répétitives sur le long terme.

Dans cette perspective, LG a mis en place le HS Robotics Lab au sein de sa division Home Appliance Solution. Objectif : accélérer la mise au point de technologies robotiques, renforcer les capacités internes et améliorer la compétitivité des produits à venir. LG mentionne également son implication dans des projets de recherche collaboratifs et des partenariats, en Corée comme à l’international, signe qu’une partie des briques technologiques — perception, planification, manipulation, sécurité — se construit désormais à l’échelle d’un écosystème.

Au CES 2026, des démonstrations orientées « scénarios de vie »

La présentation de CLOiD au CES 2026 s’annonce comme une démonstration à la fois technologique et très orientée usage. LG indique que les visiteurs pourront découvrir le robot et différents scénarios illustrant la vision « Zero Labor Home » sur le stand LG (#15004, Las Vegas Convention Center). Une façon de déplacer le débat : moins sur la performance brute, davantage sur la manière dont un robot s’insère dans un quotidien réel, avec ses contraintes, ses imprévus et ses routines.

Entre promesse d’automatisation et exigences de confiance

Dans un foyer, l’assistance robotique impose un niveau d’exigence particulier : fiabilité, sécurité, compréhension du contexte, interaction naturelle, gestion d’objets variés et cohabitation avec les habitants. En ciblant la maison (un environnement complexe, mouvant et intime) LG se place sur un terrain où la démonstration ne suffit pas : ce sont les usages répétés, l’ergonomie et la confiance qui feront la différence.

Avec CLOiD, LG esquisse ainsi une trajectoire : celle d’une maison où l’intelligence artificielle ne se limite plus à recommander, rappeler ou répondre, mais commence à agir. Si l’ambition « Zero Labor Home » demeure un horizon, le CES 2026 pourrait bien servir de vitrine à une nouvelle étape : celle où le robot domestique cherche à passer de l’idée séduisante à l’assistant réellement utile, capable de rendre du temps — et de le rendre durablement.

Le constructeur n’a pas encore précisé le prix ni la date de commercialisation.