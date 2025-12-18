LG dévoile la première barre de son Dolby Atmos FlexConnect

TENDANCES
18 Déc. 2025 • 9:27
0

Juste avant le CES 2026, LG lève le voile sur sa nouvelle barre de son H7 et son écosystème audio modulaire Sound Suite. Cette nouvelle gamme exploite la technologie Dolby Atmos FlexConnect pour offrir une installation home-cinéma sans fil, flexible et capable de fonctionner indépendamment du modèle de téléviseur utilisé.

LG Sound Suite Dolby Atmos FlexConnect H7

Première barre de son Dolby Atmos FlexConnect

Le cœur du système repose sur la barre de son H7 qui utilise la puce Alpha 11 Gen 3 (la même que dans les téléviseurs OLED de LG et les TV à affichage Micro RGB), accompagnée des enceintes surround M5/M7 et du caisson de basses W7. Là où la précédente implémentation de TCL limitait l’utilisateur à quatre enceintes au total, LG repousse les limites : il est possible de connecter la barre de son, quatre enceintes surround et un caisson simultanément. Cette architecture permet d’atteindre une configuration massive de 13.1.7 canaux, utilisant des composants Peerless Audio.

L’atout majeur de la Sound Suite réside dans son ouverture. Bien qu’elle s’intègre parfaitement aux téléviseurs LG récents (gammes 2026 et TV OLED C5/G5 de 2025), la barre H7 peut servir de hub principa pour n’importe quel téléviseur, voire sans écran. LG promet une grande souplesse d’installation avec 27 configurations possibles, du simple couple stéréo au système complet.

LG Sound Suite Dolby Atmos FlexConnect

La configuration se veut également simplifiée à l’extrême. Une courte séquence audio de quelques secondes suffit au système pour localiser les enceintes et optimiser le rendu Dolby Atmos dans la pièce, remplaçant les fastidieuses mesures multipoints habituelles. Une fonctionnalité « Sound Follow », basée sur la technologie ultra wideband (UWB), permet même d’ajuster le point d’écoute idéal en fonction de la position de l’utilisateur.

Prix et date de sortie

En l’état, ni LG ni Dolby ne communiquent une date de sortie précise ou un prix. Il faudra probablement attendre le CES 2026 en janvier pour avoir des informations à ce sujet. Ou alors les deux sociétés attendront quelques mois pour être bavards sur le sujet.

