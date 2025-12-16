LG livre les premiers détails de sa TV à affichage Micro RGB

Enfin du neuf dans le petit monde des téléviseurs : LG s’apprête en effet à dévoiler une nouvelle technologie d’affichage. Le constructeur coréen profitera du CES 2026 pour présenter son premier téléviseur équipé de la technologie Micro RGB, rebaptisée pour des raisons marketing LG Micro RGB evo. A quelques semaines de l’ouverture du salon, le fabricant sud-coréen livre déjà quelques détails sur cette innovation.

Une approche hybride entre OLED et Mini-LED

Contrairement aux téléviseurs LCD traditionnels rétroéclairés par des LED blanches, le Micro RGB repose sur un système de micro-LED rouges, vertes et bleues contrôlées individuellement. Cette architecture permet d’élargir considérablement la palette de couleurs tout en améliorant la précision du local dimming. LG positionne ainsi cette technologie comme un compromis entre la finesse d’un OLED, où chaque pixel s’illumine indépendamment, et les progrès apportés par le Mini-LED.

Couleurs certifiées et intelligence artificielle renforcée

Le LG Micro RGB evo intègre également un nouveau moteur d’upscaling basé sur l’intelligence artificielle. Selon LG, l’écran a obtenu une certification Intertek attestant d’une couverture à 100 % des espaces colorimétriques BT.2020, DCI-P3 et Adobe RGB. Avec plus d’un millier de zones de gradation locale, le téléviseur promet une gestion encore plus fine de la luminosité et du contraste.

Si aucun tarif n’a encore été annoncé, il est évident que cette technologie sera associée au segment très haut de gamme. LG proposera plusieurs diagonales en grand format — 75, 86 et 100 pouces — ce qui laisse présager des prix extrêmement élevés. Pour information, Samsung propose lui aussi depuis quelques mois une TV Mirco RGB à son catalogue (115 pouces de diagonale), la première d’ailleurs à être équipée de cette technologie d’affichage. Le prix est de 30 000 dollars.