TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires LG livre les premiers détails de sa TV à affichage Micro RGB
Matériel et Accessoires

LG livre les premiers détails de sa TV à affichage Micro RGB

16 Déc. 2025 • 16:20
0

Enfin du neuf dans le petit monde des téléviseurs : LG s’apprête en effet à dévoiler une nouvelle technologie d’affichage. Le constructeur coréen profitera du CES 2026 pour présenter son premier téléviseur équipé de la technologie Micro RGB, rebaptisée pour des raisons marketing LG Micro RGB evo. A quelques semaines de l’ouverture du  salon, le fabricant sud-coréen livre déjà quelques détails sur cette innovation.

Une approche hybride entre OLED et Mini-LED

Contrairement aux téléviseurs LCD traditionnels rétroéclairés par des LED blanches, le Micro RGB repose sur un système de micro-LED rouges, vertes et bleues contrôlées individuellement. Cette architecture permet d’élargir considérablement la palette de couleurs tout en améliorant la précision du local dimming. LG positionne ainsi cette technologie comme un compromis entre la finesse d’un OLED, où chaque pixel s’illumine indépendamment, et les progrès apportés par le Mini-LED.

lg-micro-rgb-evo-ai

Couleurs certifiées et intelligence artificielle renforcée

Le LG Micro RGB evo intègre également un nouveau moteur d’upscaling basé sur l’intelligence artificielle. Selon LG, l’écran a obtenu une certification Intertek attestant d’une couverture à 100 % des espaces colorimétriques BT.2020, DCI-P3 et Adobe RGB. Avec plus d’un millier de zones de gradation locale, le téléviseur promet une gestion encore plus fine de la luminosité et du contraste.

Si aucun tarif n’a encore été annoncé, il est évident que cette technologie sera associée au segment très haut de gamme. LG proposera plusieurs diagonales en grand format — 75, 86 et 100 pouces — ce qui laisse présager des prix extrêmement élevés. Pour information, Samsung propose lui aussi depuis quelques mois une TV Mirco RGB à son catalogue (115 pouces de diagonale), la première d’ailleurs à être équipée de cette technologie d’affichage. Le prix est de 30 000 dollars.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

bons plans de Noel

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 décembre (livraison avant Noël)

16 Déc. 2025 • 21:53
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Ray-Ban Meta Gen 2 Homme Femme

Meta met à jour ses lunettes connectées pour les conversations et Spotify avec l’IA

16 Déc. 2025 • 20:32
0 Matériel

Meta déploie aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités logicielles pour ses lunettes connectées Ray-Ban Meta et Oakley Meta...

ChatGPT GPT Image 1.5 Generee Par IA

GPT Image 1.5 : ChatGPT améliore la génération d’images IA avec son nouveau modèle

16 Déc. 2025 • 19:27
0 Internet

OpenAI déploie aujourd’hui une évolution de son outil de générations d’images par intelligence artificielle avec...

instagram-for-tv

Instagram débarque sur la télévision avec une app dédiée aux Reels

16 Déc. 2025 • 18:52
0 Logiciels

Instagram étend sa zone d’influence avec une application pensée spécifiquement pour le téléviseur....

Disclosure-Day-1

Disclosure Day : premier trailer pour le nouveau film de Spielberg sur les OVNIS

16 Déc. 2025 • 18:32
0 Geekeries

Après des mois de rumeurs et une campagne de teasing savamment orchestrée, le réalisateur américain Steven Spielberg...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article [#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 décembre (livraison avant Noël)

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 décembre (livraison avant Noël)

16 Dec. 2025 • 22:09

image de l'article ChatGPT va ajouter le support d’Apple Music

ChatGPT va ajouter le support d’Apple Music

16 Dec. 2025 • 22:00

image de l'article iOS 26.3 bêta ne supporte pas l’eSIM Free Mobile sur Apple Watch

iOS 26.3 bêta ne supporte pas l’eSIM Free Mobile sur Apple Watch

16 Dec. 2025 • 20:49

image de l'article Apple propose une mise à jour du firmware des Powerbeats Pro 2

Apple propose une mise à jour du firmware des Powerbeats Pro 2

16 Dec. 2025 • 20:36

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site