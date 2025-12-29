LG UltraGear evo : une nouvelle gamme de moniteurs gaming 5K annoncée avant le CES 2026

LG Electronics officialise le lancement mondial d’UltraGear evo, une nouvelle marque dédiée à ses moniteurs gaming premium. L’annonce a été faite aujourd’hui, avec une première présentation publique programmée au CES 2026, qui se tiendra à Las Vegas du 6 au 9 janvier 2026. L’objectif affiché par le constructeur est clair : pousser le gaming haute définition au-delà des formats 4K habituels, avec des écrans 5K et 5K2K, tout en conservant des fréquences élevées adaptées au jeu compétitif et aux usages immersifs.

Dans l’immédiat, LG met en avant trois modèles phares (39GX950B, 27GM950B et 52G930B) et une promesse technique centrale : sur certains moniteurs, une solution IA embarquée capable d’améliorer la netteté des images jusqu’à un rendu de niveau 5K, sans exiger, selon la marque, de changement de carte graphique. En toile de fond, le fabricant cherche aussi à se différencier dans un segment où l’OLED, le MiniLED et les écrans ultra-larges se disputent l’attention des joueurs exigeants.

Une stratégie centrée sur la 5K, l’IA embarquée et les formats immersifs

UltraGear evo s’inscrit dans la continuité d’UltraGear, la gamme gaming de LG, mais avec une hiérarchisation plus nette vers le très haut de gamme. Le constructeur met l’accent sur trois axes : la montée en résolution (5K et 5K2K), l’amélioration du rendu via des traitements sur l’écran (mise à l’échelle, optimisation de scène, traitement audio), et des formats conçus pour renforcer l’immersion (ultra-large incurvé, très grande diagonale).

Selon LG, les fonctionnalités IA disponibles sur certains modèles reposent sur une analyse en temps réel du contenu afin d’en améliorer le rendu avant affichage. L’idée est de limiter le décalage entre la définition native d’un jeu ou d’une vidéo et le niveau de détail attendu sur une dalle 5K, tout en conservant une latence et une fluidité compatibles avec le jeu rapide. Il s’agit d’une approche différente de l’upscaling réalisé par le GPU, même si l’impact réel dépendra des scénarios d’usage et des réglages retenus.

Ce que LG annonce côté IA (et sur quels modèles)

5K AI Upscaling : une mise à l’échelle visant un rendu de niveau 5K.

: une mise à l’échelle visant un rendu de niveau 5K. AI Scene Optimization : un ajustement automatique de l’image selon le type de scène, d’après la marque.

: un ajustement automatique de l’image selon le type de scène, d’après la marque. AI Sound : une optimisation audio annoncée comme complémentaire du traitement vidéo.

LG précise que ces fonctions IA sont réservées aux modèles 39GX950B et 27GM950B, qui embarquent la solution matérielle nécessaire.

39GX950B : un 39 pouces OLED 5K2K pensé pour l’ultra-large

Le 39GX950B (série GX9) se positionne comme une proposition orientée immersion : dalle OLED 39 pouces, définition 5K2K et format ultra-large incurvé 21:9 avec une courbure 1500R. LG insiste sur l’usage polyvalent, entre jeu et multitâche, en soulignant que ce format conserve, selon sa présentation, une hauteur d’affichage proche de celle d’un écran 32 pouces tout en élargissant le champ horizontal.

Sur le plan technique, le constructeur annonce l’utilisation de sa technologie OLED Primary RGB Tandem, présentée comme un levier d’amélioration de la luminosité, de la précision colorimétrique et de la longévité. Côté fluidité, LG met en avant un mode “Dual Mode” : 165 Hz en 5K2K, ou 330 Hz en WFHD, avec un temps de réponse annoncé à 0,03 ms (GtG). L’écran est également donné pour une densité de 142 PPP et une certification VESA DisplayHDR True Black 500, ce qui le positionne sur un rendu HDR visant des noirs profonds et une bonne lisibilité des détails dans les scènes sombres.

27GM950B : un 27 pouces 5K en New MiniLED pour limiter le blooming

Deuxième modèle mis en avant, le 27GM950B adopte une approche différente : une dalle 27 pouces 5K basée sur une technologie “New MiniLED”. LG le présente comme un écran conçu pour mieux maîtriser le blooming, ces halos lumineux parfois visibles sur les zones contrastées en MiniLED, notamment en HDR. Le constructeur annonce 2 304 zones de local dimming et une architecture dite “zéro distance optique” visant à réduire l’écart entre les LED et la dalle, afin d’affiner le contrôle de la lumière.

Comme sur le 39 pouces, LG prévoit ici l’intégration de la solution IA embarquée (mise à l’échelle 5K, optimisation de scène, traitement audio). Le moniteur reprend également le principe du Dual Mode : 165 Hz en 5K ou 330 Hz en QHD, avec un temps de réponse annoncé à 1 ms (GtG). Pour le HDR, LG évoque une certification VESA DisplayHDR 1000 et une luminosité de pointe annoncée jusqu’à 1 250 nits, des valeurs qui visent les usages HDR exigeants, à condition que la gestion du rétroéclairage et le mapping HDR tiennent leurs promesses en conditions réelles.

52G930B : un très grand format 5K2K à 240 Hz pour l’immersion

Le troisième modèle, 52G930B, vise un public à la recherche de sensations “grand écran” sur un bureau, notamment pour les jeux de course, les simulateurs ou un usage console/PC à distance réduite. LG présente ce 52 pouces comme un moniteur 5K2K grand format, avec une fréquence de 240 Hz et une courbure 1000R. Le format est atypique : une hauteur comparable à celle d’un 42 pouces en 16:9, mais une largeur plus importante, avec un ratio annoncé de 12:9, censé élargir l’espace d’affichage par rapport à l’UHD classique.

LG mentionne une certification VESA DisplayHDR 600 pour ce modèle, ce qui le place en dessous des ambitions HDR du 27 pouces MiniLED, mais peut rester cohérent avec un positionnement davantage centré sur la taille, la courbure et la fluidité.

Un discours orienté performance, et un calendrier encore incomplet

LG accompagne cette annonce d’une déclaration de Lee Choong-hwoan, responsable de l’activité Display au sein de la division Media Entertainment Solution, qui résume l’intention du constructeur : « Le nouveau moniteur UltraGear evo marque un tournant définitif qui met un terme aux compromis de performance d’affichage dans le domaine du gaming. Avec des innovations telles que la fonctionnalité 5K AI Upscaling, notre gamme garantit aux gamers le même haut niveau de performance, de netteté et d’immersion en haute résolution, qu’ils privilégient des noirs absolus, une luminosité sans équivalent ou une très grande échelle. »

Sur le terrain, ces promesses devront être évaluées à l’usage : la mise à l’échelle par IA, la gestion du blooming en MiniLED, ou l’intérêt réel d’une définition 5K2K en jeu dépendront des contenus, de la compatibilité des titres, de la qualité du traitement, et des compromis acceptés entre définition et fréquence.

Et aussi : l’UltraGear GX7 (27GX790B) prévu à la vente dès l’ouverture du CES

En parallèle d’UltraGear evo, LG annonce le démarrage des ventes mondiales de l’UltraGear GX7 (27GX790B) le jour d’ouverture du CES 2026. Ce modèle de 27 pouces mise sur une dalle OLED QHD (Primary RGB Tandem) et une fréquence annoncée à 540 Hz, avec un Dual Mode pouvant atteindre 720 Hz en définition HD. LG le positionne clairement comme une proposition orientée e-sport, où la priorité est donnée à la fluidité et à la réactivité.

Ce qu’on sait déjà, et ce qui manque encore

À ce stade, LG ne communique pas de prix ni de date de disponibilité précise pour les modèles UltraGear evo, au-delà de leur exposition au CES 2026. Les informations sur les connectiques, les fonctions avancées (KVM, USB-C, puissance délivrée, modes console), ou les réglages logiciels détaillés n’ont pas été annoncées dans le cadre de cette communication. Les prochains éléments concrets devraient donc arriver au moment du salon, au contact des démonstrations et des fiches techniques complètes.

UltraGear evo illustre en tout cas une tendance forte du marché : l’élévation simultanée de la définition, de la fréquence et des traitements embarqués, avec l’ambition de rendre des formats très exigeants (5K, 5K2K, HDR poussé) plus accessibles côté expérience. Reste à voir si cette approche par IA sur le moniteur, combinée aux avancées OLED et MiniLED, parvient à convaincre au-delà de la vitrine du CES, notamment sur les critères qui comptent au quotidien : netteté perçue, artefacts, latence, uniformité et confort visuel sur de longues sessions.