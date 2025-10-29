Neo : le robot humanoïde domestique est en vente pour 20 000 dollars (oui mais…)

Le futur (ou la dystopie) est à nos portes : la start-up californienne 1X Technologies (fondée en Norvège) vient de lancer les précommandes de son robot humanoïde Neo, une machine humanoïde pensée pour accomplir les corvées du quotidien et assister ses propriétaires de façon personnalisée. Ce robot de nouvelle génération peut ainsi ouvrir des portes, ramasser des objets ou encore allumer et éteindre les lumières, le tout par commande vocale ou via une simple application mobile. Après des mois de démos assez impressionnantes, 1X annonce que le robot sera disponible à la vente dès 2026.

Apprentissage à distance et respect de la vie privée

Pour l’instant, Neo reste en phase d’apprentissage. Son intelligence artificielle, encore en développement, s’améliore grâce à la téléopération : des opérateurs humains peuvent prendre le contrôle à distance afin de lui enseigner de nouvelles tâches. « Si nous n’avons pas vos données, nous ne pouvons pas rendre le produit meilleur », explique le CEO Bernt Børnich, précisant que les utilisateurs devront évidemment autoriser ces sessions d’apprentissage supervisées.

Afin de préserver la confidentialité, 1X affirme offrir un contrôle total aux utilisateurs : il est ainsi possible de définir des zones interdites, de brouiller les visages ou d’empêcher toute prise de contrôle sans consentement explicite. L’entreprise assure également que plusieurs couches de sécurité empêcheront toute utilisation malveillante du robot.

A noter qu’en l’état, le robot n’est pas du tout autonome. Des journalistes du Wall Street Journal ont pu l’approcher de plus près pour un mini reportage et se sont vite rendu compte qu’aucun des gestes du robot n’était effectué sans l’aide d’un téléopérateur. 1X promet que la majorité des tâches domestiques du robot pourra être effectuée de façon autonome lors de sa mise en vente, mais ajoute que les acheteurs devront bien être conscients que des séances de contrôles à distance seront toujours nécessaires pour affiner de mois en mois les performances de la machine. En d’autres termes, les propriétaires du Neo serviront à entrainer la base de données pour l’IA du robot, et ce que l’on voit du Neo sur les spots de la société n’est pour l’instant que la projection de ce que l’humanoïde sera capable de réaliser à terme.

Prix, design et avenir du robot personnel

Disponible en trois coloris (sable, gris et brun foncé), Neo est proposé en précommande depuis quelques heures avec un acompte de 200 dollars, et ce pour un prix de vente complet de 20 000 dollars ou un abonnement mensuel de 499 dollars. Le futur est à portée de bourse (bien garnie)… à condition de croire dans le narratif de la startup concernant les performances à venir du robot.