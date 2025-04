Ballie : Samsung va bientôt lancer sur le marché son robot domestique

Samsung se prépare à lancer Ballie, son robot compagnon intelligent, dès cet été. Initialement présenté au CES 2020 sous la forme d’une petite boule robotisée capable de répondre à des commandes vocales et d’enregistrer des vidéos, Ballie a depuis considérablement évolué. Désormais enrichi par l’intelligence artificielle générative de Google Cloud, y compris Gemini AI, Ballie propose des interactions naturelles et personnalisées. Conçu pour anticiper les besoins des utilisateurs en analysant les données vocales, visuelles et environnementales, l’appareil semble être passé en quelques années du simple gadget à l’assistant domestique proactif (plutôt convaincant).



Parmi ses nombreuses fonctionnalités, Ballie pourra ajuster l’éclairage connecté, contrôler les appareils domotiques, accueillir les visiteurs, programmer des rappels et s’adapter aux routines personnalisées. Samsung a mis en avant le potentiel de son petit robot dans une vidéo de démonstration où l’on voit Ballie aider une famille à choisir une tenue, recommander des vidéos aux enfants, ou bien encore rappeler de porter un manteau en cas de froid. Le robot propose également des suggestions axées sur le bien-être, le tout bien sûr grâce à ses capteurs et à sa caméra. Bien que le prix et la date de sortie précise n’aient pas encore été annoncés, les personnes intéressés peuvent dès à présent se préinscrire sur le site de Samsung pour être parmi les premiers à commander Ballie.