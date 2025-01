[CES 2025] Mirumi : le robot compagnon mignon qui s’accroche au sac à main

Yukai Engineering, une société japonaise principalement connue pour son chat-robot Qoobo, a profité de présence au CES 2025 pour présenter Mirumi, un robot compagnon poilu et tout mignon conçu pour imiter la curiosité et la timidité d’un nourrisson (oui, c’est un concept typiquement japonais). Mirumi utilise des capteurs pour détecter les personnes ou objets à proximité, interagissant avec ces derniers par des mouvements de tête et des yeux expressifs en forme de globes oculaires. Lorsqu’il est approché brusquement ou touché, le robot simule une attitude timide en baissant la tête.



Contrairement au chat robotique Qoobo, Mirumi a été conçu pour s’attacher solidement à un sac à main ou un sac à dos et réagit à son environnement grâce à une combinaison de capteurs de distance et de technologie de mesure inertielle. Dès lors que le sac bouge, Mirumi semble explorer son environnement et se concentrer sur des objets ou des personnes à proximité. Ce dernier peut également simuler des émotions, comme secouer la tête pour exprimer une désapprobation ou reprendre des mouvements innocents de tête lorsqu’il est laissé seul.

Destiné à être financé via une campagne Kickstarter à la mi-2025, Mirumi sera disponible en coloris de fourrure rose et grise pour un prix de 70 dollars (sans doute approchant en euros).