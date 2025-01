[CES 2025] Withings dévoile l’Omnia, un miroir connecté à taille humaine

Withings est bien présent au CES 2025 et vient d’y dévoiler l’Omnia, un miroir intelligent « conceptuel » doté d’un scanner corporel. Présenté comme une « expérience transformative » dans le domaine de la santé numérique, l’Omnia promet des scans corporels quotidiens à 360 degrés offrant des informations sur le poids, la santé cardiaque et pulmonaire. Des métriques supplémentaires, comme le sommeil, l’activité et la nutrition, seraient probablement intégrées via un dispositif portable connecté. Malgré les énormes ambitions de ce concept d’accessoire, ce concept suscite un certain scepticisme compte tenu des échecs répétés des projets antérieurs de miroirs intelligents au cours de la dernière décennie.

Le miroir interactif de Withings intégrerait une interface tactile, un assistant vocal, ainsi que des capacités de télémédecine, permettant aux professionnels de santé d’accéder aux données des utilisateurs et de fournir des consultations à distance. Withings précise que l’Omnia est encore en cours de développement et qu’il reste en attente de validations cliniques et de fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées. Bien que l’avenir du produit complet reste incertain, Withings prévoit d’introduire certaines fonctionnalités via son application d’ici fin 2025, laissant entrevoir un déploiement progressif des innovations envisagées en matière de suivi de santé. Il faut tout de même noter que l’Omnia n’aboutira pas nécessairement à un produit commercial, Withings ayant précisé que l’appareil serait extrêmement couteux à produire sans même parler de la simple faisabilité de l’ensemble.