[Test] Withings Body Scan : bien plus qu’une simple balance connectée

La balance connectée Withings Body Scan est un appareil haut de gamme qui offre une analyse approfondie de la composition corporelle et de la santé cardiovasculaire. Cette dernière se distingue par des fonctionnalités avancées, notamment la mesure du poids, de la masse graisseuse, musculaire et osseuse, mais aussi des indicateurs de forme comme la fréquence cardiaque, l’âge vasculaire, et la santé nerveuse. Avec de telles fonctions en standard, peut-on même seulement parler de « balance connectée » ou Withings n’a t-il pas mis au point un appareil hybride d’un tout nouveau genre ? Après quelques jours de tests, nous en sommes convaincus : il y a vraiment du nouveau dans le secteur des appareils de santé.

Design et finition

Le design de la Withings Body Scan est moderne et épuré, avec une surface en verre trempé et une base fine qui s’intègrera bien dans n’importe quel environnement. L’une des particularités immédiatement visibles de l’appareil est la présence d’une poignée équipée de capteurs, une poignée qui améliore la précision des mesures notamment pour les indices cardiovasculaires et nerveux. Cette poignée est reliée par un câble rétractable léger mais robuste et peut aussi être fixée au mur pour plus de confort (ce qui sera surtout utile pour les utilisateurs ayant des difficultés à se pencher pour récupérer la poignée au niveau du sol). La finition générale est absolument impeccable et donne une sensation de sérieux au produit.

Installation : un peu fastidieux

C’est sans doute le prix à payer pour tant de fonctions et pour des données de santé précises : la mise en route de l’appareil est un poil fastidieuse, et il aura fallu pas moins de 5 pesées (plus en fait si l’on compte les pesées non concluantes) pour obtenir une première mesure de vitesse d’onde de pouls. Mais il faut dire aussi que l’app mobile de Withings est extrêmement complète et qu’elle permet la récupération des données de santé d’Apple Health et de Google Fit. Alors c’est long certes, mais le résultat est que l’on a affaire in fine à une véritable station de santé polyvalente, comme nul autre appareil de ce type auparavant, une station qui prend donc en compte notre historique de forme. À noter cependant que certaines fonctionnalités de l’application, comme les contenus éducatifs et les recommandations personnalisées, sont verrouillées derrière un abonnement payant à Withings+. Dommage…

Une pléthore de fonctions

La Body Scan va au-delà, bien au-delà de la simple mesure de poids et peut récupérer un très large éventail de données, comme :

Une analyse détaillée de la composition corporelle

La balance segmente et analyse distinctement la composition corporelle dans différentes parties du corps. Cela comprend la mesure de la masse grasse, musculaire, osseuse et hydrique, permettant ainsi une évaluation précise de la santé physique d’un individu. Cette segmentation aide les utilisateurs à comprendre où ils stockent la graisse et comment leurs muscles se développent, ce qui est crucial pour les programmes de fitness personnalisés.

Surveillance cardiaque avancée

En intégrant la technologie d’Électrocardiogramme (ECG) à 6 dérivations, la Body Scan va bien au-delà des capacités d’une balance ordinaire. Cette fonction est essentielle pour la détection précoce des arythmies cardiaques, telles que la fibrillation auriculaire, offrant ainsi une couche supplémentaire de surveillance médicale à domicile.

Évaluation de la santé nerveuse

L’innovation continue avec l’intégration de capteurs de conductance de la peau (GSR). Ces capteurs évaluent la réponse du système nerveux autonome en mesurant les changements de résistance de la peau à un courant électrique faible, ce qui peut indiquer des niveaux de stress ou d’autres conditions de santé nerveuse.

Analyse de la rigidité artérielle

La vitesse d’onde de pouls (Pulse Wave Velocity), mesurée par la Body Scan, est un indicateur vital de la santé cardiovasculaire. Elle permet d’évaluer la rigidité des artères, un facteur de risque pour des maladies telles que l’hypertension et les maladies cardiaques. Cette mesure donne également un aperçu de l’âge vasculaire de l’utilisateur, un indicateur plus représentatif de la santé cardiovasculaire que l’âge chronologique.

Oui, ok, il faut que je perde un peu du bide…

La balance est également capable de reconnaître jusqu’à huit utilisateurs, et ses données sont synchronisées automatiquement avec l’application Withings Health Mate via Wi-Fi ou Bluetooth. L’application fournit des analyses détaillées et permet de définir des objectifs de santé personnalisés (par exemple perdre 2 kilos en 1 mois), tout en offrant des guides explicatifs pour aider les utilisateurs à comprendre des concepts comme l’âge vasculaire ou la santé nerveuse. Comme on peut aussi s’en douter, la balance Body Scan est multi-utilisateurs (on n’imagine évidemment pas une balance connectée pour chaque membre de la famille.

Précision et stabilité des données

Les données de poids sont particulièrement précises, au point que la balance tient compte du moindre vêtement supplémentaire par rapport à une pesée habituelle (on est vraiment à quelques dizaines de grammes près). Les mesures de composition corporelle semblent aussi correspondre (dans mon cas tout au moins) mais il faut noter que ces dernières peuvent varier en fonction de l’hydratation et d’autres facteurs externes (comme pour la plupart des appareils utilisant l’impédance bioélectrique). Les fonctions d’ECG et de GSR semblent aussi très précises (et recoupaient les données de mon Apple Watch concernant l’ECG). A noter qu’hormis la composition corporelle segmentée, l’app de Withings propose ce qu’elle proposait déjà avec les autres balances du fabricant. Les données sont évidemment historisées, mais il ne sera pas forcément nécessaire de se peser tous les jours, d’autant que cela pourrait saper la motivation en cas d’objectifs un peu ambitieux dont les résultats sont fixés sur une durée relativement longue.

Autonomie : oubliez la prise

L’autonomie annoncée est de 12 mois, ce qui est évidemment invérifiable durant la période de test. A priori, la batterie 2600 mAh de la Body Scan assure donc à l’appareil une endurance record, ce qui n’est pas plus mal pour un objet connecté dont l’usage régulier se concilie à priori assez mal avec l’idée même d’une recharge.

Conclusion : pas pour tout le monde… mais pour beaucoup de monde au final

Avec un prix autour de 400 euros (377€ ence moment sur Amazon), la Withings Body Scan se positionne clairement comme un produit premium, qui nous semble particulièrement destiné aux utilisateurs soucieux de suivre de (très) près leur santé globale. Bien que le coût de l’appareil puisse être un frein pour ceux qui cherchent seulement une balance connectée classique (et sera considéré hors de prix pour ceux qui cherchent une balance tout court), les fonctionnalités avancées de la Body Scan justifient à notre sens ce tarif. La Withings Body Scan se démarque en effet franchement de ses concurrentes grâce à ses fonctionnalités assez uniques, comme l’ECG, l’évaluation de la santé nerveuse ou bien encore la mesure de la composition corporelle segmentée. Pour les utilisateurs avancés, les sportifs, les personnes en recherche d’amélioration de forme ou les familles, la richesse des fonctions, la gestion multi-utilisateurs et l’intégration fluide avec d’autres services de santé numérique font de cette Body Scan un investissement plus que recommandable…