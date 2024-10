Le CES 2025 démarrera dans l’immense Sphère de Las Vegas avec Delta Air Lines

Alors que nombre d’évènements technologiques « live » ont disparu des radars ces dernières années (à commencer par l’E3 dédié aux jeux vidéos), le CES continue de voir les choses en grand, en très grand même. Delta Air Lines a en effet annoncé que son PDG Ed Bastian prononcera une allocution au CES 2025 qui se tiendra du 7 au 10 janvier à Las Vegas. La conférence de Delta Air Lines se tiendra dans la Sphère – une boule géante entièrement recouverte d’écrans qui accueille des concerts et des évènements de toute sorte – et il s’agira rien moins que de la première conférence de ce CES 2025. La Sphère de Las Vegas contient plusieurs technologies propres à ce lieu unique : Sphère : l’Exosphere est le plus grand écran LED au monde et Sphere Immersive Sound est un système de rendu sonore immersif adapté à la configuration sphérique de la salle intérieure. Du très lourd au plan technologique… dont l’empreinte carbone tout aussi monstrueuse pose tout de même question.

A noter enfin que Delta sera présent pour la troisième fois au CES, après ses participations en 2020 et 2023. La conférence est prévue pour le 7 janvier prochain et les participants doivent s’inscrire au CES 2025 et acheter un billet distinct pour y assister.