PlayBot : un mod transforme la console Playdate en robot mignon

La Playdate, la jolie console de jeu portable à manivelle produite par l’éditeur Panic, est en train de devenir la chouchoute des ingénieurs et des bricoleurs. Conçu par le français Guillaume Loquin, le PlayBot est un mod DIY qui transforme la Playdate en un petit robot interactif et autonome. Doté d’un socle imprimé en 3D équipé de roues, d’un moteur et de capteurs intégrés, le PlayBot peut se déplacer seul, interagir avec son environnement grâce à ses accéléromètres et à son microphone, et même éviter de tomber des surfaces placées en hauteur ainsi que le faisait d’ailleurs le regretté Cozmo. Sur l’écran de la Playdate, des yeux s’animent en fonction des mouvements de la manivelle, ce qui finit de rendre le Playbot absolument craquant.



Construit autour d’un microcontrôleur Teensy 4.1 et de composants open source, le PlayBot est accessible aux amateurs un peu bricoleurs équipés d’une imprimante 3D. Guillaume Loquin a partagé sur GitHub l’ensemble du code, ainsi que les fichiers STL et PCB, permettant ainsi aux passionnés de personnaliser et d’étendre le projet. A noter que le socle ne se contente pas d’être une station station de charge pour la Playdate elle-même mais qu’il alimente également les fonctions interactives du robot (soit 45 minutes d’autonomie par charge).