PayPal annonce PayPal World, une plateforme unifiée pour les paiements transfrontaliers

PayPal annonce un partenariat ambitieux avec plusieurs grands portefeuilles numériques mondiaux pour créer PayPal World, une plateforme qui vient faciliter le commerce transfrontalier. Cette initiative permettra aux utilisateurs d’effectuer des paiements en utilisant leurs portefeuilles et systèmes de paiement locaux.

Des partenaires pour couvrir deux milliards d’utilisateurs

Les partenaires de lancement incluent NPCI International Payments Limited d’Inde, qui exploite le framework de paiements mobiles UPI (Unified Payment Interface), Tenpay Global de Chine (la branche paiements de Tencent), qui gère l’écosystème de paiement Weixin (WeChat) dans le pays, ainsi que PayPal et Venmo.

L’entreprise a également signé un protocole d’accord avec Mercado Pago d’Amérique latine, une société fintech spécialisée dans les paiements par carte et mobiles, tandis que les détails finaux des accords sont en cours de finalisation.

Grâce à ces partenariats, PayPal ambitionne de couvrir plus de deux milliards d’utilisateurs à travers le monde.

« PayPal World constitue un écosystème de paiements unique en son genre qui réunira bon nombre des plus grands systèmes de paiement et portefeuilles numériques mondiaux sur une seule plateforme », a déclaré Alex Chriss, PDG de PayPal. « Le défi du transfert d’argent transfrontalier est incroyablement complexe, et pourtant cette plateforme le rendra si simple pour près de deux milliards de consommateurs et d’entreprises. Nous pensons que les changements que nous annonçons aujourd’hui ont le potentiel de vraiment changer la donne au fil du temps ».

Des cas d’usage concrets pour les utilisateurs

Grâce à PayPal World, les utilisateurs de PayPal et Venmo pourront envoyer de l’argent à n’importe qui dans le monde, même si cette personne n’est pas utilisatrice de PayPal. Par exemple, lors d’un voyage en Chine, ils pourront utiliser PayPal sur le réseau de paiement Weixin pour payer des commerces locaux. Aussi, si un client indien achète sur un site américain, il pourra utiliser PayPal pour finaliser sa commande et payer via son portefeuille UPI.

Les volumes d’utilisateurs et de transactions de ces systèmes de portefeuilles sont notables. Le volume total de paiements de Mercado Pago a atteint 58,3 milliards de dollars au premier trimestre 2025. En Inde, les transactions UPI ont dépassé 238 milliards de dollars rien que pour le mois de juin.

Tenpay en Chine travaille également sur l’amélioration de son framework de transferts de fonds tout en permettant les paiements transfrontaliers de particulier à particulier.

PayPal World doit officiellement lancer sa plateforme à l’automne 2025 avec ses partenaires de lancement. L’entreprise précise qu’en 2026, les utilisateurs de Venmo pourront effectuer des achats en ligne et hors ligne chez les commerçants qui acceptent les paiements PayPal.